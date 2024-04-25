Ateş Kuşları 54. bölümüyle 10 Mayıs Cuma günü final yapacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 20:08 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 20:19 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu soruları araştırılıyor. Dizinin final tarihi ve kaçıncı bölümde biteceği belli oldu.