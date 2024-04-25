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Ateş Kuşları 54. bölümüyle 10 Mayıs Cuma günü final yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ateş Kuşları 54. bölümüyle 10 Mayıs Cuma günü final yapacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu soruları araştırılıyor. Dizinin final tarihi ve kaçıncı bölümde biteceği belli oldu.

Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkopran, Hande Soral'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi final bölümü ve tarihine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz aylarda final kararı alınan dizide daha sonra sezon sonuna kadar devam etmesine karar verildiği öğrenildi. 

Ardından ertelenen final tarihi belli oldu. Ateş Kuşları 54. bölümüyle 10 Mayıs Cuma günü final yapacak - 1. Resim

Bu hafta, 26 Nisan Cuma günü 52. bölümüyle ekrana gelen dizinin yayınlanacak 54. bölümüyle final yapacağı öğrenildi. 

ATV'de yayınlanan dizinin 54. ve final bölümü 10 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. 

Yapımcılığını Bozdağ Film'in yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor.

Dizinin senaryosu ise İsa Yıldız, Ayça Mutlugil, Serdar Oğuz, Zeynep Uzma ve Mahmut Bora Erdem tarafından kaleme alınıyor. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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