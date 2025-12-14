Trendyol Süper Lig'de 16. haftasında, Samsunspor ile Başakşehir arasında önemli bir karşılaşma olacak. İki takımı Süper Lig tarihinde 7.kez karşı karşıya getirecek mücadele

İki takımı Süper Lig tarihinde 7.kez karşı karşıya getirecek Samsunspor – Başakşehir maçının detayları merak edilip araştırılıyor.

Samsunspor – Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11ler merak ediliyor

SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Başakşehir maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Samsunspor – Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11ler merak ediliyor

SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek Samsunspor-Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

Samsunspor – Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11ler merak ediliyor

SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Samsunspor - Başakşehir maçının ilk 11'leri henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala kadronun açıklanması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler şu şekildedir;

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Operi, Kemen, Umut, Feyzullayev, Harit, Shomurodov, Selke

Samsunspor – Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11ler merak ediliyor

Thomas Reis idaresindeki Samsunspor, son 5 maçında galibiyet alamadı. Ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nde sahaya çıktığı 2 karşılaşmada 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle mücadeleleri sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası