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TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerini anlattı: Türkiye 12 Eylül anayasasından kurtulmalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerini anlattı: Türkiye 12 Eylül anayasasından kurtulmalı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talep ve çağrısı ile başlayan yeni anayasa çalışmaları hız kesmeden sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partiler ile gerçekleştirdiği yeni anayasa görüşmelerine değinerek, "Ziyaret ettiğim partilerin hepsini sürece destek olmaya, katkıda bulunmaya hazır buldum. Türkiye'nin, 12 Eylül anayasasından kurtulmasına ve yeni bir anayasa yapılması çalışmasına ön yargısız olarak destek vereceklerini gördüm" dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ve çağrısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretleri ve milletin de müşterek talepleri doğrultusunda yeni anayasa için hazırlanıyor. Son olarak Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi partilerle kurduğu temaslara değindi.

 

Kurtulmuş'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE 12 EYLÜL ANAYASASINDAN KURTULMALI"

Ziyaret ettiğim partilerin hepsini sürece destek olmaya, katkıda bulunmaya hazır buldum. Türkiye'nin, 12 Eylül anayasasından kurtulmasına ve yeni bir anayasa yapılması çalışmasına ön yargısız olarak destek vereceklerini gördüm.

"DOĞRU YÖNTEM ÇOĞUNLUĞUN UZLAŞMASI"

Vatandaş ve millet odaklı yeni bir anayasayı hedefliyoruz. Sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir yeni anayasa olsun istiyoruz. Bütün yetki ve sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Doğru yöntem de partilerin büyük çoğunluğunun uzlaştığı yöntem olacaktır.

"SAMİMİYET" VURGUSU

Bu işin esası "samimiyet. Samimi olan insan en aykırı fikri dahi söylese problem yoktur. Samimiyetle bu süreci yürütebilmeyi ümit ediyorum. Ben, kendi adıma buna gayret edeceğim.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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