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Edanur'un ölümünde sıcak gelime! 3'ü birden adliyeye sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Edanur&#039;un ölümünde sıcak gelime! 3&#039;ü birden adliyeye sevk edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmadığı alandaki su dolu çukura düşerek can veren beş yaşındaki Edanur Gezer’in ölümü ile ilgili sıcak gelişme! Gözaltındaki 3 kişi adliyeye sevk edildi...

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

POLİS 1 KİŞİNİN PEŞİNDE

Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer çalışanı yakalamak için çalışması sürüyor.

İstanbul'daki acı olayın detayları kahretti! 5 yaşındaki Edanur'un kimliği mezar taşı olacak - 4. Resim

Talihsiz kızın anne ve babasının cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı. Edanur'un bakımının teyzesi tarafından üstlendiği öğrenilmişti.

ANNESİ 1.5 AY ÖNCE GÖRMÜŞ

Acılı anne Nurcan Gezer, "Kızımı 'Bakacak kimse yok' diyerek yanıma almak istedim, ancak nüfus kaydı olmadığı için izin verilmedi. En son 1.5 ay önce Silivri Cezaevi'nde gördüm. Daha sonra Edirne'ye nakil oldum" söylemişti.

İstanbul'daki acı olayın detayları kahretti! 5 yaşındaki Edanur'un kimliği mezar taşı olacak - 3. Resim

"ÇUKUR BENİ DE YUTACAKTI"

Edanur'u su birikintisinden çıkaran dayı Selçuk Yaşar, yeğeni kaybolunca güvenlik görevlilerinin direkt çukuru kontrole gittiğini dile getirmişti. dayı Yaşar ilk ifadesinde "Suya atladım. Kucağıma aldığımda gitmişti. Çukur beni de yutuyordu" demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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