Vicdanları nasır tutmuşlar Edanur’u bir daha öldürdü! Ekşi Sözlük’te, hayatını kaybeden çocuk için iğrenç ifadeler

İstanbul Küçükçekmece’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmadığı alandaki su dolu çukura düşerek can veren beş yaşındaki Edanur Gezer’in acılı ailesi henüz cenazeyi bile defnetmemişken vicdan yoksunu trolleri nefret saçma yarışına girdi.

Ekrem İmamoğlu yönetiminin troll ordusu kurduğu belirtilen Ekşi Sözlük’teki nefret lobisi, boğularak hayatını kaybeden küçücük çocuğu ve ailesini suçlamaya kalkıştı. Ekşi Sözlük sitesinde “İBB’nin çocuk parkında açtığı çukurda ölen çocuk” başlığı altında yapılan yorumlar ‘bu nasıl vicdansızlık’ dedirtti. Öte yandan Edanur Gezer’in hayatını kaybettiği yerde savcılık ve bilirkişi inceleme yaptı. Dün akşam yapılan küçük kızın cenaze törenine ise İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailesi, yakınları ve cezaevinden izinle çıkan babası elleri kelepçeli olarak katıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

“Sonuçta ailesi mangal bağımlısı bir çocuk. Belki de ölerek kurtulmuştur bence iyi tarafından bakalım.”

“İBB bence gayet yerinde bir açıklama yapmış. Uyarılmaya rağmen piknik yapılır mı?”

“Belediyeye suç bulamadım olayda. O park deniz seviyesinde. En fazla kaç santimlik bir çukurdan bahsediliyor onu anlayamadım. Denize düşüp ölse yine belediye mi suçlu olacaktı?”

“Ailenin kontrolsüzlüğünü CHP’ye bağlayanların olduğu ülkede daha çok çocuk çukura düşer.”

“Bu aile Türk mü yabancı mı onu merak ediyorum. Soruşturma bir sonlansın bakalım”

“Gerçekten üzücü ancak ne diye inat edip hâlâ mangal yapıyorsun, ayrıca çocuğa sahip çıkmıyorsun? Umarım etler güzel pişmiştir, ne diyelim!”

“Mangal yapmasaydınız çocuğunuz ölmezdi. Böyle bir denklem...”

“Troll millet olmuşuz. Kurallara uymayanlar neden cezalandırılmaz da Allah’tan geleni kuluna atar. Bak ecel gelmiş, kabul edin.”