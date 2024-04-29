İBB'nin öldüren çukurunda hayatını kaybetti! 5 yaşındaki Edanur son yolculuğuna uğurlandı

Parkta oynarken İBB'nin kapatmadığı su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde acılı annesi ayakta durmakta güçlük çekti.

İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili'ne pikniğe giden Edanur Gezer (5), İBB'nin kazı çalışması için açtığı ve daha sonra kapatmadığı çukurda oluşan oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan kahreden olay sonrası eleştiriler İBB'ye dönerken 5 yaşındaki Edanur cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

MİNİK EDANUR İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt’ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailesi, yakınları katıldı.

BABA ELLERİ KELEPÇELİ KIZININ CENAZESİNE GELDİ

Minik Edanur'un cenaze törenine cezaevinden izinle çıkan babası kelepçeli olarak törende yer aldı.

KİM SEBEP OLDUYSA CEZASINI ÇEKSİN

Kızının cenazesini almak için cezaevinden çıkan anne Nurcan Gezer, adli tıp kurumunun önünde ‘Kızım seni nasıl göremedim’ diyerek ağıt yaktı. Acılı anne Nurcan Gezer, kızının cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti.

Feryat eden acılı anne Nurcan Gezer, “Güvenlikler gelmiş burada ateş yakmayın mangalın içine ateşi yakın demişler. Çocuk yok diye hepsi dağılmışlar çocuğu aramaya bir tane mi iki tanemi güvenlik varmış. Güvenliğe gidip 5 yaşındaki kız çocuğu yok demişler. Güvenlikte kuyunun yanına geliyor. Kafasını uzatıp çocuğunuz burada içinde diyor. Orada bizimkilerden birisi müdahale etmeye çalışıyor. İçine atlama burası çok derin diyor. Derin olduğunu biliyorsunuz da niye bir şeyler yapmıyorsunuz. Dün gittim oraya çevirmişler orayı önem almışlar. Benim çocuğum olmasa başka birinin çocuk da olabilirdi. Başka bir annenin ciğeri de yana bilirdi. Kim oraya sebepliyse cezasını çeksin” dedi.

Eda’yı su birikintisinden çıkaran dayı Selçuk Yaşar, “Biz ailece piknik yapıyorduk. Baktım kuyunun üzerinde yatıyor. İçinden çıkardım baktım dudakları mosmor. Etrafında koruma yoktu bildiğimiz su birikintisiydi. Kimse gelip burada kuyu var demedi. Derinlik beni çekiyordu zaten. Toprağa tutunup tek elimle çıkardım. Bulmamız 20 dakikayı buldu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRDÜ

Edanur'un İstanbul'un ortasında kahreden ölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Bugün AFAD-DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Edanur'u tedbirsizlik öldürdü. İstanbul'un göbeğinde 5 yaşındaki evladımız göz göre göre hayatını kaybetti" dedi.