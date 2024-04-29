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İstanbul'da kan donduran olay! 5 yaşındaki kızın kimliği mezar taşı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da kan donduran olay! 5 yaşındaki kızın kimliği mezar taşı olacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5 yaşındaki Edanur, parkta oynarken İBB'nin kapatmadığı çukurda biriken suda boğuldu. Anne-babasının cezaevinde olduğu, kimliğinin bile çıkarılmadığı belirlendi.

İBB'nin çukurunda boğulan minik Edanur'un anne ve babasının tutuklu olduğu öğrenildi. Kimliksiz çocuğun cenazesi DNA testiyle teslim edilecek.

Akşam'da yer alan habere göre; İstanbul Küçükçekmece'de önceki gün akrabalarıyla pikniğe gittiği Menekşe Sahili'nde su dolu çukurda boğulan Edanur Gezer'le ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. 5 yaşındaki küçük kızın annesinin ve babasının cezaevinde olduğu; kendisine teyzesinin baktığı öğrenildi.

MEZAR TAŞI KİMLİĞİ OLACAK

Kızının ölümü üzerine cezaevinden izinli çıkan Bulgar anne Nurcan Gezer, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ancak kimliği olmayan çocuğun cenazesi, teslim edilmedi. Savcı cenazeyi vermek için babadan DNA testi istedi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da öldüren ihmalle ilgili adli soruşturma başlattı; kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukurda su birikintisi oluşmuş; etrafında önlem alınmayan çukura düşen Edanur, hayatını kaybetmişti.

ANNESİ 1.5 AY ÖNCE GÖRMÜŞ

Cezaevinden izinli çıkan Bulgar anne Nurcan Gezer, "Kızımı 'Bakacak kimse yok' diyerek yanıma almak istedim" dedi; ancak nüfus kaydı olmadığı için izin verilmediği öğrenildi. Anne Gezer, "Kızımı en son 1.5 ay önce Silivri Cezaevi'nde gördüm. Daha sonra Edirne'ye nakil oldum" şeklinde konuştu.

DAYI: ÇUKUR BENİ DE YUTACAKTI

Edanur'u su birikintisinden çıkaran dayı Selçuk Yaşar, yeğeni kaybolunca güvenlik görevlilerinin direkt çukuru kontrole gittiğini belirtti. Yaşar, "Suya atladım. Kucağıma aldığımda gitmişti. Çukur beni de yutuyordu" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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