Erdoğan'dan İBB'ye tepki: Edanur'u tedbirsizlik öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün İBB'nin çalışmaları sonucu açık kalan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Evvelsi gün İstanbul'un göbeğinde 5 yaşındaki evladımız göz göre göre hayatını kaybetti" ifadeleriyle Gayrettepe'deki gece kulübü yangını ve Antalya'daki teleferik facialarına da değinerek muhalefete tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD-DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada, önceki gün akrabaları ile Küçükçekmece Menekşe Sahili'ne pikniğe giden Edanur Gezer'in(5), İBB'nin açtığı ve önlem alınmadığı iddia edilen çukura düşerek can vermesine değindi.

'Edanur'u tedbirsizlik öldürdü' diyen Erdoğan, "Evvelsi gün İstanbul'un göbeğinde 5 yaşındaki evladımız göz göre göre hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Karadeniz'de 13 bölgede risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz. Derelerimizdeki temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vererek, yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz.

Devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. 2024 yılını daha sorunsuz ve sıkıntısız atlatacağımıza inanıyorum.

Ülkemizi coğrafi açıdan da kritik bir bölgede yaşadığımıza göre tedbirlerimizi almalıyız. Coğrafya kaderdir sözünün ne demek olduğunu biliyoruz.

Binlerce canımız plansızlığa kurban giderken vaktiyle önlem alındığında can ve mal kaybını azaltacağımızı bu hadiselerle gördük.

Evvelsi gün İstanbul'un göbeğinde 5 yaşındaki evladımız göz göre göre hayatını kaybetti.

Edanur'un düşerek can verdiği çukur

"TELEFERİK SORUMLUSUNU DEMOKRASİ KAHRAMANI İLAN EDECEKLERDİ"

Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'da teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangal bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı. Teleferik sorumlusunu neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi.

Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzede vatandaşlara hakaret ettiler. Bu depremleri son 1 asırda maruz kaldığımız tabii afetti.

850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Aramızdan ayrılan 53 binden fazla kardeşimizin acısı yüreklerimizde hiç dinmeyecek. Rabbim kaybettiğimiz kardeşlerimize merhamet eylesin. Ekonomik zorluklarımız depremle daha da ağırlaştı. Bu zorlulukların üstesinden geliyoruz geleceğiz. Her ay 10-15 bin konut teslimatı yaparak bu rakamı yıl sonuna kadar 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. 6 Şubat kırılma noktası oldu. Deprem öncesi afete hazırlık olarak her adımın faydasını gördük. Daha önce afet yönetimi farklı kurumlardaydı. Bu da ciddi koordinasyon sorunu olarak ortaya çıkıyordu. 2009'da AFAD'ı kurduk. Devletimizin ilgili tüm kurumlarını afet öncesi ve sonrası süreçlere dahil ederek iş birliğini güçlendirdik. Vatandaşlarımız en sıkıntılı günlerinde devletini yanında buluyor. DSİ de orman yangını ve taşkınlarda mücadelede vazgeçilmez roller üstleniyor.

Vatandaşımızın en zor günlerinde devletimiz seferber olmuştur. Zaman zaman ortaya çıkan sorunları da çözüme kavuşturuyoruz. 2013'ten bu yana TOKİ tarafından yapılan konut 1 milyon 351 bini aşıyor. TOKİ binalarımız 6 şubattan alnının akıyla çıktı. Yıkılan binaların yüzde 90'dan fazlası 99 öncesi yapılanlardı.

Önceki hafta Tokat sarsılmışken deprem İstanbul'umuz için beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm planlarını geri plana atma lüksümüz yoktur. Afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur.