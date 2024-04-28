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İBB'nin öldüren çukuru! Minik Edanur'un annesi: Cenazeyi alabilmemiz için DNA testi istiyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de İBB ekiplerinin kazı çalışması yaptığı parkta açılan çukura önlem alınmadı. Çukurdaki su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. Acılı anne Nurcan Gezer, "Cenazeyi alabilmemiz için DNA testi istiyorlar" açıklamasını yaptı.

Küçükçekmece Menekşe sahilinde dün teyzesi ve akrabaları ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB çalışması sonucu oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Minik Edanur'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Edenur'un anne ve babasının cezaevinde olduğu öğrenildi. Kızının ölümü üzerine cezaevinden izinli çıkan Bulgaristan vatandaşı acılı anne Nurcan Gezer, Adli Tıp Kurumu'na geldi.

İBB'nin öldüren çukuru! Minik Edanur'un annesi: Cenazeyi alabilmemiz için DNA testi istiyorlar - 1. Resim

"CENAZEYİ VERMEK İÇİN DNA TESTİ İSTENİYOR"

Edirne cezaevinden izinli çıktığını anlatan Nurcan Gezer, "Ben cezaevinde çocuğumu yanıma almak istedim. 'Bakacak kimsem yok' dedim ama izin vermediler. Şimdi cenazesini almaya geldim. Kızımın babası Türk vatandaşı. Cenazeyi vermek için DNA testi istiyor savcılık. Ben biran önce kızımın cenazesini almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İBB'nin öldüren çukuru! Minik Edanur'un annesi: Cenazeyi alabilmemiz için DNA testi istiyorlar - 2. Resim

Kızının teyzesi ile birlikte yaşadığını söyleyen Gezer, "Denize piknik alanına gitmişler. Piknik alanında oynarken çukurun içine düşmüş. Çocuğu göremeyince güvenliğe gitmişler. Güvenlik görevlileri direk kuyuya bakmaya gitmiş. Kardeşim direk suya atlamış çocuğu kurtarmaya çalışmış. Güvenlik hiçbir şey yapmamış. Kızımı en son 1.5 ay Silivri cezaevinde görmüştüm. Edirne'ye nakil olduktan sonra hiç göremedim" şeklinde konuştu.

İBB'nin öldüren çukuru! Minik Edanur'un annesi: Cenazeyi alabilmemiz için DNA testi istiyorlar - 3. Resim

"YEĞENİMİ BEN ÇIKARDIM"

Minik Edanur'u su birikintisinden çıkartan dayı Selçuk Yaşar ise "Böyle bir şey olamaz. Biz adalet istiyorum. Ben atlayıp çıkardım yeğenimi. Güvenlik hiçbir şey yapmadı. Kucağıma aldığımda gitmişti. Beni yutuyordu çukur beni içine çekecekti. Orada bu alanın çevrilmesi gerekliydi. Etrafında hiçbir şey yoktu. Su üstünü kapatmış. Ailesi perişan durumda. Cenazeye kaldıramıyoruz" diye konuştu.
Minik Edanur'un kimlik belgesinin bulunmadığı, cenazesinin aileye teslim edilebilmesi için DNA testi sonuçlarının bekleneceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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