Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki: Edanur'u belediye ihmali öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP’li belediyelerin öldüren ihmallerine tepki: "İstanbul’un göbeğindeki parkta 5 yasında kızımız hayatını kaybetti. Gece kulübü yangınında 29 emekçimizi, teleferik faciasında bir vatandaşımızı kurban verdik. İşçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların, bu is cinayetlerinin hiçbirinde sesi çıkmadı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD-DSİ sel ve taşkın risk azaltma protokol töreninde açıklamalarda bulundu:

"TABİAT olaylarının önüne geçemeyiz fakat bunların yol açacağı zararları en aza indirmek bizlerin elindedir.

HANGİ meselede olursa olsun görevimiz önce her türlü önlemi almak ondan sonra Rabb’imizin takdirine teslim olmaktır.

NEGATİF ve pozitif anlamlarıyla coğrafya kaderdir sözünün ne demek olduğunu biz çok iyi biliyoruz.

MİLLET ve ülke meselesinin siyasi partisi olmaz, afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur.

NÜFUSUNUN yüzde 71’i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur.

DEPREM İstanbul için bir beka meselesi hâline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme, önemsiz hâle getirme lüksü yoktur.

AMACIMIZ vatandaşımızı yaşatmaktır. Siyasi rekabetten, para hırsından dolayı daha fazla acı çekmek istemiyoruz.

VATANDAŞIMIZA müreffeh bir gelecek sunmak amacımız. İhmalden, siyasi rekabetten, tembellikten dolayı daha fazla acı çekmek, yıkım ve gözyaşı görmek istemiyoruz.

TOKİ tarafından yapılan konut 1 milyon 351 bini aşıyor. TOKİ binalarımız 6 şubattan alnının akıyla çıktı. Yıkılan binaların yüzde 90’dan fazlası 99 öncesi yapılanlardı.

6 ŞUBAT sonrası 80 bine yakın konut ve köy evini sahiplerine teslim ettik. Her ay 10-15 bin konut teslimat yaparak yıl sonunda bunu 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.

DERE yatağına inşa edilen binanın yüzde 100 güvenli olduğunu kimse söyleyemez. Yuvalarımızda gönül rahatlığı ile oturmak istiyorsak hem tabiata saygılı olmalı hem de gereken tedbirleri almalıyız.

KARADENİZ’de13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz. Derelerimizdeki temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vererek, yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz.