İBB Başkanı İmamoğlu'ndan minik Edanur hakkında ilk açıklama

Vicdanları nasır tutmuşlar Edanur’u bir daha öldürdü! Ekşi Sözlük’te, hayatını kaybeden çocuk için iğrenç ifadeler

Vicdanları nasır tutmuşlar Edanur’u bir daha öldürdü! Ekşi Sözlük’te, hayatını kaybeden çocuk için iğrenç ifadeler

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer hakkında ilk açıklamada geldi. İmamoğlu, “Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, akrabaları ile Küçükçekmece Menekşe Sahili'ne pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İBB'nin açtığı ve önlem alınmadığı iddia edilen çukura düşerek can vermesine ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

'UTANARAK İZLİYORUZ'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz.

'SİZDE VİCDANİ ÇIKIŞLARA İTİBAR ETMİYORUZ'

Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da ‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır.

Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum."