İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mayıs 2024 18:54 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 18:55 - Güncelleme:

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Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Paçacı kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca kariyeri de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, detaylar...