İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı hayatı ve biyografisi
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Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Paçacı kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca kariyeri de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, detaylar...
Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Büyükelçi Mehmet Paçacı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen 15. zirvede İTT Genel Sekreteri İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın ardından vatandaşlar büyükelçinin hayatı ve kariyerini merak etmeye başladı.
Mehmet Paçacı 1959 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir ve Hadis bölümünden mezun olan büyükelçi doktorasını ise aynı üniversitede ve alanda yapmıştır.
Üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak 1983-1993 yılları arasında çalışmıştır.
1993-2007 yılları arasında ise T.C. Vaşington Büyükelçiliği'ne Din Hizmetleri Müşaviri olarak atanmıştır.
2011 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne genel müdür olarak görev almıştır.
Mehmet Paçacı buradaki görevinin ardından 2014-2019 yılları arasında T.C. Vatikan Büyükelçisi olarak atanmıştır.
2022 yılından günümüze kadar ise T.C. Pakistan Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi