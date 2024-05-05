Büyükelçi Mehmet Paçacı, İİT İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mayıs 2024 18:18 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 18:39 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi’nde İslamofobi ile mücadele için Özel Temsilci olarak atandı. Paçacı, Özel Temsilci olarak, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde giderek artan İslam karşıtı eylemler karşısında, İslam dünyasının görüş ve duruşunu uluslararası kamuoyuna taşıyacak.