Büyükelçi Mehmet Paçacı, İİT İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi’nde İslamofobi ile mücadele için Özel Temsilci olarak atandı. Paçacı, Özel Temsilci olarak, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde giderek artan İslam karşıtı eylemler karşısında, İslam dünyasının görüş ve duruşunu uluslararası kamuoyuna taşıyacak.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı İİT toplantısı sonrasında Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma çağrısı yapılması için karar alındı. Öte yandan İİT İslamafobi Özel Temsilciğine Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı atandı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
Dışişleri Bakanlığı, 4-5 Mayıs'ta Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İİT 15. Zirvesi'nde Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın, İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını kamuoyuna duyurdu.
"KARARLILIKLA HAREKET EDECEK"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçi Paçacı’nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz" denildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi