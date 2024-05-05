Türkiye'de Filistin'e destek gösterileri neden Batı'daki kadar güçlü değil? 

Türkiye'de devletin Filistin ile dayanışma içerisinde olması, Batı'daki gibi tepkisel bir durumun ortaya çıkmasını engelliyor ve Filistin'e destek gösterileri, Batılı ülkelerin gerisinde kalıyor.

DR. DOĞACAN BAŞARAN'IN ANALİZİ—7 aydır devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında tüm dünya ayakta. Yaklaşık 35 bin insanın öldürüldüğü saldırılar nedeniyle İsrailli karar alıcılar Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçundan yargılanıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatta kalmaya çalışan siviller ise açlık ve susuzluğa mahkum edilmiş durumda. Gazze'deki katliamlar karşısında tüm dünyada geniş çaplı protestolar düzenleniyor.

ABD'de Columbia Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda ünviersitede öğrenciler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geliyor. Fransa da Sarbonne Ünviersitesi başta olmak üzere pek çok üniversitede Gazze için ateşkes talep eden eylemler düzenleniyor. Üstelik Almanya'dan Kolombiya'ya Güney Afrika'dan Fas'a dünyanın pek çok ülkesinde göstericiler, sokağa çıkarak "Soykırımı durdurun" sloganı atıyor.

Türkiye'de ise hükümetin Filistin direnişine verdiği kararlı desteğe rağmen İsrail karşıtı protestoların zayıf kaldığı görülüyor. Peki, neden?

HALK HÜKÜMETİN FİLİSTİN'İ DESTEKLEDİĞİNİN FARKINDA

Batılı ülkelerdeki Filistin'e destek gösterilerinin temel dinamiğini Batılı devletlerin İsrail'in katliamlarına verdiği desteğin halkların vicdanında oluşturduğu tepki oluşturuyor. Türkiye ise çatışmaların başladığı günden itibaren uluslararası platformlarda soykırımın durdurulması için etkin bir diplomasi yürütüyor ve uluslararası toplumun çabalarının koordine edilmesine çalışıyor.

Son olarak Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani malzemelerin ulaştırılmasına izin verilecek güne kadar İsrail ile ticareti kesme kararı aldı. Türkiye'de İsrail'e karşı daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesini isteyen kesimler bulunsa da toplumun geneli, hükümetin İsrail karşıtı tutumunun Gazze halkıyla yeterli dayanışmayı barındırdığını düşünüyor.

Türkiye'deki Gazze'ye destek eylemlerine bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı biliniyor. Bu da toplumun hükümetin politikaları nedeniyle Gazze'yle dayanışma gösterin talebini dillendirme ihtiyacını azaltıyor.

MUHALEFETİN GÜNDEMİ EKONOMİ

Türkiye'de muhalefetin temel öncelikleri arasında Filistin sorununun yer almadığı görülüyor. Yerel seçimlerde önemli bir başarı elde ederek birinci parti olan CHP, ekonomik sorunları ön plana çıkararak siyaset yapmayı tercih ediyor. Filisin gibi konular ise arka planda kalıyor.

SOL VE MUHAFAZAKAR GRUPLARIN TUTUMU

Türkiye'de sol ve muhafazakar grupların büyük çoğunluğunda tarihsel olarak Filistin sorununa sahip çıkma eğilimi bulunuyor. Ancak son dönemde bu gruplar, eski dinamizminden yoksun.

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YÜKSELEN AŞIRI SAĞ

Türkiye'de göçmen karşıtlığı üzerinden sağ popülizmin yükselişi, Arap karşıtlığına evrilmiş durumda. Toplumun önemli bir kısmını içermese de yükselen popülist yaklaşım, bu grupların Arap karşıtlığı nedeniyle Gazze'deki katliamları görmezden gelmesini sağlıyor.