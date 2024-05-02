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Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticaretini durdurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticaretini durdurdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Bloomberg'in, Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre Türkiye, İsrail ile tüm ihracat ve ithalat faaliyetlerini durdurdu.

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail'e karşı Türkiye 54 üründe kısıtlama kararı almıştı. Türk yetkililer tarafından yapılan yeni açıklamaya göre Türkiye İsrail ile tüm ticari faaliyetlerini durdurdu.
 
ABD merkezli Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkili bugünden itibaren İsrail'e ve İsrail'den tüm ihracat ve ithalatı durdurulduğunu açıkladı. Bu karar resmi olarak henüz açıklanmadı.
 
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye-İsrail arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi. İki ülke arasındaki ticaretin yüzde 76'sı Türkiye'den yapılan ihracat mallarını oluşturuyordu.
 
Ticaret Bakanlığından  "İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır" şeklinde açıklama yapılmıştı.
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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