Erdoğan: İsrail'le ticari ilişkileri kestik, kesiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı”nda yaptığı konuşmada İsrail'le ticari ilişkinin kesildiğini söyleyip "Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı”nda İsralin'in Gazze'deki zulmüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Müslüman olmanın Müslümanca yaşamanın hakkı, hukuku ve adaleti savunmanın zor olduğu günlerden geçiyoruz. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği yok ediliyor.

Kandan beslenen Haçlı zihniyetini hortlatılıyor. Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ve 4 asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi-müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değildir, aynı zamanda Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin de bize emanetidir.

Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez.

"NETANYAHU 'GAZZE KASABI'"

Modern dönem firavunlarını görmek isteyenler uzağa gitmesin. Günümüzün Hitleri Gazze'de çocukları öldüren katillerdir. Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi 'Gazze Kasabı' olarak adını tarihe yazdırmıştır.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN KALBİNE ZİNCİR VURAMAZSINIZ"

İsrail yönetimi antisemitizmle itham ederek bizi susturabileceğini zannediyor. Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız.

Ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze'de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz.

Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız.

Biz işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamaslı kardeşlerimizi Filistin'in Kuvayımilliye'si olarak görmeye devam edeceğiz.

"İSRAİL'LE İLİŞKİMİZİ KESTİK KESİYORUZ"

Daha yeni açıkladım: İsrail'le artık ilişkilerimizi kestik kesiyoruz. Özellikle altını çiziyorum, Türkiye asla soykırım yapmamış, savaşta bile olsa masumlara dokunmamış bir ülkedir. Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir.

Gazzelilerin haklarını savunma maskesi altında Filistin'e en büyük desteği veren ülkemiz yıpratılmak, yıldırılmak istenmiştir. Şimdi aynı çevrelerin Kürecik'teki radar üssüyle ilgili benzer yalanlara sarıldığını görüyoruz. Kürecik'teki radar merkezinin, ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez, vermemiştir.

Fİlistin'e en büyük desteği veren ülkemiz yıpratılmak istenmektedir.

'SEÇİMLERDE İFTİRAYA UĞRADIK"

Burada samimi bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. Mahalli idareler seçiminde büyük bir iftiraya maruz kaldık. Türkiye düşmanlarının da desteğiyle verdiğimiz destek gölgelenmeye çalışıldı.

Şahsımızın Filistin davasını savunurken ödediği bedel ortadayken, birileri “İsrail’e jet yakıtı gönderdiler” diyecek kadar akıl ve ahlak dışı bir sürü iddiayı gündeme taşıdı. Sizin vicdanınız var mı ya? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının böyle bir adım atması mümkün mü?

Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz. Yalan söylemeyin, kurtulamazsınız. Bunun hesabını ebedî âlemde vereceksiniz.

Varsa elinizde belgeniz deliliniz çıkarsınız ispat edersiniz.

Amerikan vetosu bizim dünya beşten büyüktür tespitimizin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.

Netanyahu neden bu kasabın hukuk önünde hesap vermesi için her şeyi yapmalıyız.

Ayrıntılar geliyor...