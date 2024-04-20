Küresel kriz tarihî fırsatlar sunuyor! 100 milyar dolarlık enerji hayal değil

Küresel hesaplaşma ortamının büyük enerji darboğazları doğuracağını söyleyen TESPAM Başkanı Akyener “Türkiye, bölgesel hamleleri ve Türk dünyası ile kurduğu köprüler sayesinde 100 milyar dolarlık enerji merkezi olabilir” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Dünya geneli yükselen tansiyon ve birçok cephede sıcak savaşa evrildi. Var olan fay hatları her geçen gün daha fazla ısınıyor. Son İran-İsrail gerilimi dünya geneli enerji risk endeksini yüzde 40 düzeyine yükseltti.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, küresel hesaplaşma ortamının fazlası ile oluştuğunu ve yaşanan krizin büyük enerji darboğazları doğuracağını söyledi. Türkiye’nin bölgesel hamleleri ve Türk dünyası ile kurduğu köprüleri hatırlatan Akyener “Bu kriz döneminde 100 milyar dolarlık enerji merkezi olmamız mümkün” dedi.

"90 DOLARI GÖREN PETROL TEMMUZ'DA 100 DOLARLARA ÇIKABİLİR"

Oğuzhan Akyener’e göre dünya, Çin ve ABD arasında resmen ilan edilmeyen yeni soğuk savaş evresinde. Küresel fay hatlarının Çin’e doğru kırılma gösterdiğini kaydeden Akyener “Pasifik ve çevre ülkelerde çok ciddi askerî hareketlilik yaşanıyor. Son küresel zirveler bu nedenle Çin’i kuşatma stratejisinin devamı niteliğindeydi. Çin’i bu bölgede etkisiz kılmak yanında kendi kara ve deniz sahasında kuşatmak ABD’nin yeni güvenlik konsepti olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sağlam duruşuna ve yürüttüğü etkin diplomasiye vurgu yapan Akyener “Kriz büyüyor. Şu an arz fazlası olmasına rağmen Mart ve Nisan aylarında petrol fiyatları yüzde 5-8 arttı. 90 doları gören petrol Temmuz’da 100 dolarlara çıkabilir. İsrail-İran geriliminin enerji geçiş güzergâhlarına sirayet etmesi daha derin krizleri tetikler. Böyle bir durumda ABD başta olmak üzere AB ve birçok ülkede sıkıntılar başlar. Bizim için ise durum çok daha farklı. Türkmenistan mevcuda ilave 65 milyon, Özbekistan 15, Kazakistan 10 ve Azerbaycan 15 milyar metreküp daha fazla gaz sevki yapabilir. Böyle bir kapasite artırımı Türkiye’yi farklı bir noktaya çıkarır. Buna Akdeniz ve Irak faktörleri de eklendiğinde ilave 300 milyar metreküplük bir artı sağlarız. Hedef tutturulduğunda AB’nin ihtiyaç duyduğu gaz Türk mührü taşıyacak” dedi.