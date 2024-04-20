Körfez'den Avrupa'ya can suyu taşıyacak! Kalkınma Yolu'nda 20 milyar dolarlık ticaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki Kalkınma Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte 2030 yılında 20 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Irak’la yakın dönemde 15 milyar dolar, Kalkınma Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla 2030’da 20 milyar dolar ihracata ulaşılması hedefleniyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 yıl sonra Irak’a 22 Nisan’da gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Irak’ın Türkiye için her zaman en önemli ülkelerden olduğunu, bu ülkeye ihracatın, toplam ihracattaki payının son 10 yılda yüzde 5 ve üzerinde seyrettiğini belirtti. Bolat, iki ülke ticaret hacminin 2022’de 24,2 milyar dolar, geçen yıl ise 19,9 milyar dolar olduğunu hatırlattı. İhracatın da 2023’te yüzde 7,2 azalarak 12,8 milyar dolarlarda seyrettiğini ifade eden Bolat, aynı dönemde ithalatın yüzde 31,1 düşüşle yaklaşık 7,2 milyar dolar olduğunu kaydetti. Bolat “Dış ticaret dengesi ülkemiz lehine oldu. Dış ticaret fazlamız geçen yıl 5,6 milyar dolar düzeyinde hesaplandı” diye konuştu.

3 YENİ ANTLAŞMA

Bu yıl ilk çeyrek dönem verilerini, geçen yılın ocak-mart aylarına göre paylaşan Bolat, ihracatın yüzde 24,5 artışla 3,4 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 46,2 azalışla 835 milyon dolar olduğuna işaret ederek, “Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği Irak’la yakın dönemde 15 milyar dolar, Kalkınma Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla 2030’da 20 milyar dolar ihracata ulaşılması hedefleniyor. Körfez ile Avrupa arasındaki taşımacılıkta ticaret, gümrük, vize ve transit geçiş işlemlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan proje, hedef ülkelere yönelik ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, projenin “Uzak Ülkeler Stratejisi”nin hayata geçirilmesine de katkı sağlayacağının altını çizdi. Ziyarette 3 antlaşma imzalanmasının da planlandığını vurgulayan Bolat, Habur ve İbrahim Halil Sınır Kapılarının yetersiz kaldığını, Ovaköy ve Fişabur Sınır Kapılarının açılması için Irak makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Koridor, Basra Körfezi’nden Ovaköy’e 1.200 km’lik otoyol, demir yolu, enerji nakli ve iletişim hatlarını içeriyor. İnşası 2025-2029 yıllarında olacak. 2030’da demir ve kara yolları işletmeye alınacak. Projenin sadece Orta Doğu ve Körfez bölgeleri değil, Güneydoğu Asya ülkelerine ihracatı da tetiklemesi bekleniyor.