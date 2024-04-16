İsrail'e ihracat sürüyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Ticaret Bakanlığı tarafından İsrail'e ihracat kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce ihracatı yapılmış ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası; dış ticaret prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir." denildi.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin İsrail ile 54 ürün grubunda ihracatı kısıtlama kararı aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada 54 ürün grubu altında yer alan ürünlerin İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir.

"ÜRÜNLERİN TRANSİT YOLUYLA GÖNDERİLMESİ DE KISITLAMA KAPSAMINA ALINDI"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır. Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir.

"9 NİSAN ÖNCESİ YAPILAN İHARACATI DEDİKODU HALİNE GETİRMEK KÖTÜ NİYETTİR"

Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası; sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir.

"YANLIŞ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."