İsrail medyası ihracat kısıtlaması sonrası tutuştu! 'Türkiye yüzünden en kötüsüne hazırlanmalıyız'

Türkiye'nin İsrail ile ihracat kısıtlamasına gitmesi sonrası İsrail basınından Maariv gazetesi, kısıtlamaların yol açabileceklerine dikkat çekti. Boğazlar konusuna vurgu yapan gazete, İsrail'in ne olursa olsun en kötü senaryo için çalışması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Saldırıların başladığı ilk günden itibaren Türkiye ise batılı ülkelerin aksine Gazze'deki insanlık dramına karşı en net tavır alan ülke oldu. Son olarak ise Türkiye'nin 54 üründe İsrail'e ihracatı kısıtlaması İsrail'in canını sıktı.

'ANKARA'NIN HAMLESİ İSRAİL İÇİN BAŞ AĞRISI'

Milliyet'in aktardığına göre, İsrail'in Maariv gazetesi, Türkiye'nin bu hamlesi sonrası Tel Aviv yönetiminin en kötü senaryoya hazırlanması gerektiğini yazdı ve Ankara'nın bu hamlelerinin İsrail için bir 'baş ağrısı' niteliğinde olduğunu belirtti, Maariv ayrıca İsrail'in bu yaptırımlardan etkilenmemesi için yerli üretimleri hızlandırması gerektiğini kaydetti.

Gazeteye konuşan Hayfa'daki Denizcilik Politikası ve Strateji Merkezi'nden araştırmacı Ehud Gönen ise Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin giderek karmaşık bir hal aldığını belirtti ve Tel Aviv'in Karadeniz ülkelerine yaptığı ihracat için Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ehud Gönen, "1990'larda Türkiye, İsrail için önemli bir ticari varış noktasıydı. İki ülkenin şirketleri işbirliği içindeydi ve birçok konuda işbirliği yapıldı. Ancak bu anlaşmalar özellikle Mavi Marmara gemisi olayı ve Orta Doğu'da çıkan savaş sonrası giderek azaldı" dedi.

BOĞAZLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Gazete, Türkiye'nin İsrail'in ihracatındaki önemine dikkat çekerek, savaş nedeniyle eskiye oranla bu ihracatın gerilediğini belirtti. Türkiye'nin bu kesinti sonrası ise iç piyasada sadece yüzde 5'lik bir pazar kaybı yaşayacağını belirten gazete, boğazlara dikkat çekti.

İsrail'in ne olursa olsun en kötü senaryo için çalışması gerektiğini belirten Maariv ayrıca uluslararası toplumu boğazlar konusunda bilgilendirmek için yetkililere çağrıda bulundu ve "Türkiye'ye sessiz de olsa bir cevap verebiliriz" değerlendirmesine yer verdi. Gazeteye göre Türkiye'nin boğazları kapatması durumunda İsrail'in Rusya, Avrupa hatta Kafkaslara bile ulaşımı kesilecek ve bu durum ekonomik açıdan bir felakete yol açabilir.