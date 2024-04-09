Ticaret Bakanlığı İsrail ile demir-çelik ve inşaat malzemeleri dahil 54 ürün grubunda ihracatı kısıtladı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı İsrail ile 54 ürün grubunda ticareti kısıtladı. Hangileri 54 ürün grubu arasında yer alıyor araştırılıyor.
Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren İsrail'e yapılan 54 ürün grubunda ihracatı kısıtlama kararı aldı.
Hangi ürün gruplarında ihracatın kısıtlandığı ve ne zamana kadar süreceği gündeme geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik tedbir kararı aldıklarını duyurmuştu.
Bugün Ticaret Bakanlığı ihracatı kısıtladığına dair açıklama yaptı.
Demir-çelik ve inşaat malzemelerinden uçak benzini ve jet yakıtına kadar 54 ürün grubunun yer aldığı ihracat listesinin tamamı açıklandı.
İhracat kısıtlamasının, İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilince kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.
İşte İsrail'le ihracatı kısıtlanan ürün gruplarının listesi;
1. Alüminyum Profiller
2. Alüminyum Teller
3. Boyalar
4. Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
5. Beton Mikserleri
6. Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları
7. Çelik Filmaşin
8. Çelik Kaplar ve Depolar
9. Çelik Köprü Aksamı
10. Çelik Kuleler
11. Çelik Profiller
12. Çimento
13. Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar
14. Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
15. Demir-Çelik Tüm Teller
16. Ekskavatörler
17. Elektrik Kabloları
18. Elektrik Panoları
19. Fayanslar
20. Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
21. Forkliftler
22. Granit
23. Halat ve Kablolar
24. Hırdavat Ürünleri
25. Hidrolik Yağlar
26. İnşaat Demiri
27. İnşaat Makinaları
28. İnşaat Yalıtım Malzemeleri
29. İnşaatta Kullanılan Camlar
30. Kimyasal Bileşikler
31. Kimyasal Gübreler
32. Klinker
33. Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
34. Kükürt
35. Madeni Yağlar
36. Makaralı Zincirler
37. Mermer
38. Metal İşleme Makinaları
39. Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
40. Mineral Gübreler
41. Motor Yağları
42. Paletler
43. Plastik Borular
44. Sandviç Paneller
45. Seramikler
46. Solvent Boyalar
47. Tel Çekme Makinaları
48. Testere Makinaları
49. Tuğlalar
50. Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
51. Vernikler
52. Vinçler
53. Yapıştırıcılar ve Tutkallar
54. Yassı Çelik Ürünleri