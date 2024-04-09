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Ticaret Bakanlığı İsrail ile demir-çelik ve inşaat malzemeleri dahil 54 ürün grubunda ihracatı kısıtladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı İsrail ile demir-çelik ve inşaat malzemeleri dahil 54 ürün grubunda ihracatı kısıtladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı İsrail ile 54 ürün grubunda ticareti kısıtladı. Hangileri 54 ürün grubu arasında yer alıyor araştırılıyor.

Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren İsrail'e yapılan 54 ürün grubunda ihracatı kısıtlama kararı aldı.

Hangi ürün gruplarında ihracatın kısıtlandığı ve ne zamana kadar süreceği gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik tedbir kararı aldıklarını duyurmuştu. 

Bugün Ticaret Bakanlığı ihracatı kısıtladığına dair açıklama yaptı. 

Demir-çelik ve inşaat malzemelerinden uçak benzini ve jet yakıtına kadar 54 ürün grubunun yer aldığı ihracat listesinin tamamı açıklandı. 

İhracat kısıtlamasının, İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilince kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığı İsrail ile demir-çelik ve inşaat malzemeleri dahil 54 ürün grubunda ihracatı kısıtladı - 1. Resim

İşte İsrail'le ihracatı kısıtlanan ürün gruplarının listesi;

1. Alüminyum Profiller

2. Alüminyum Teller

3. Boyalar

4. Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

5. Beton Mikserleri

6. Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları

7. Çelik Filmaşin

8. Çelik Kaplar ve Depolar

9. Çelik Köprü Aksamı

10. Çelik Kuleler

11. Çelik Profiller

12. Çimento

13. Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar

14. Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri

15. Demir-Çelik Tüm Teller

16. Ekskavatörler

17. Elektrik Kabloları

18. Elektrik Panoları

19. Fayanslar

20. Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

21. Forkliftler

22. Granit

23. Halat ve Kablolar

24. Hırdavat Ürünleri

25. Hidrolik Yağlar

26. İnşaat Demiri

27. İnşaat Makinaları

28. İnşaat Yalıtım Malzemeleri

29. İnşaatta Kullanılan Camlar

30. Kimyasal Bileşikler

31. Kimyasal Gübreler

32. Klinker

33. Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

34. Kükürt

35. Madeni Yağlar

36. Makaralı Zincirler

37. Mermer

38. Metal İşleme Makinaları

39. Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

40. Mineral Gübreler

41. Motor Yağları

42. Paletler

43. Plastik Borular

44. Sandviç Paneller

45. Seramikler

46. Solvent Boyalar

47. Tel Çekme Makinaları

48. Testere Makinaları

49. Tuğlalar

50. Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

51. Vernikler

52. Vinçler

53. Yapıştırıcılar ve Tutkallar

54. Yassı Çelik Ürünleri

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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