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ABD'den kritik ziyarete ilişkin son açıklama: Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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ABD&#039;den kritik ziyarete ilişkin son açıklama: Erdoğan&#039;ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile New York’a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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