ABD'den kritik ziyarete ilişkin son açıklama: Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Nisan 2024 21:25 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 21:27 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.