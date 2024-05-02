Netanyahu için çember daralıyor! İsrailli esirlerin yakınlarından Tel Aviv'de protesto

İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politikalarını eleştirerek başkent Tel Aviv'de Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması için bir otoyolu ulaşıma kapattı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için kritik saatler yaklaşırken "Ya esirler ya Refah. Hayatı seçin" yazılı pankart açarak Tel Aviv'de yol kapatma eylemi yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları başkent Tel Aviv'de hükümetin Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle gösteri düzenledi.

"YA ESİRLER YA REFAH!"

Göstericiler, Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapatarak "Ya esirler ya Refah. Hayatı seçin" yazılı pankart açarak meşale yaktı.

İsrail polisi protestoya müdahale ederek yolu trafiğe açtı ve göstericilere saldıran iki kişiyi gözaltına aldı.

Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun yakınlarına Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın esirlerin fotoğrafları ve "Anlaşma bozulur ülke yanar. Gözler üzerinizde" yazılı pankart asıldı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde kritik saatler yaklaştı. İsrail'in arabulucularla Hamas'a sunduğu teklife gelecek cevap bekleniyor.

İsrail, Hamas'a karşı son teklifinde "esnek davrandığını" savunuyor ancak Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1,5 milyon kadar zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracaklarını uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen tekrar ediyor.

AŞIRI SAĞCILARDAN HÜKÜMETİ DEVİRME TEHDİDİ

Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı figürler bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

NETANYAHU'YA ELEŞTİRİLER

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu hükümetini esirlerin kurtarılması için "elinden geleni yapmamakla" eleştirerek son dönemde protestolarını sıklaştırdı. Gösterilere katılımın zaman zaman artmasıyla polisle göstericiler arasında olaylar çıkıyor.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan'da Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında cevabını vereceği açıklanmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

SAVAŞ KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail Savaş Kabinesinin Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerini ele almak için bu akşam toplanacağı bildirildi. İsrailli bir yetkili, savaş kabinesinin bu akşam yerel saatle 18:30'da toplanacağını belirtti.

Toplantıda, Hamas ile esir takası müzakerelerinde gelinen son durumun ele alınacağı ifade edildi. İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılması için dolaylı müzakereler sürüyor.

"HAMAS İLE MUTABAKAT FELAKET OLUR"

Öte yandan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.