Afet bölgesi Kahramanmaraş'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş merkezli 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.59'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 3 olarak kaydedilirken derinliği ise 5.9 kilometre olarak belirtildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...