Zaha ağrıları nedeniyle Adana Demirspor kadrosunda yer almadı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 23:40 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 23:42 - Güncelleme:

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Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray'ın Adana Demirspor geniş maç kadrosu belli oldu. Kadroda Zaha yer almadı. Peki, Zaha Adana Demirspor maçında neden yok, sakat mı? İşte Zaha'nın Adana Demirspor deplasmanında olmamasının nedeni!