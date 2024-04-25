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Zaha ağrıları nedeniyle Adana Demirspor kadrosunda yer almadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zaha ağrıları nedeniyle Adana Demirspor kadrosunda yer almadı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray'ın Adana Demirspor geniş maç kadrosu belli oldu. Kadroda Zaha yer almadı. Peki, Zaha Adana Demirspor maçında neden yok, sakat mı? İşte Zaha'nın Adana Demirspor deplasmanında olmamasının nedeni!

Zaha neden oynamıyor? Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli maçlardan birine çıkıyor. Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

ZAHA ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA NİYE YOK?

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda Zaha yer almadı. Wilfried Zaha'nın ağrıları sebebiyle kadroda olmadığı belirtildi.

Zaha ağrıları nedeniyle Adana Demirspor kadrosunda yer almadı - 1. Resim

Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu şu şekilde;

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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