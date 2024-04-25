Mert Hakan Yandaş'ın beğendiği Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaraylı taraftarlar hemen yakaladı
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın, X hesabından yaptığı bir beğeni sonrası sosyal medyada kısa sürede ortalık karıştı. İşte haberin detayları.
Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki orta saha Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı iddia edilen son beğeni kısa sürede sosyal medyada elden ele yayıldı.
Mert Hakan Yandaş’ın başta Ali Koç olmak üzere yanlış transferler yapan Fenerbahçe yönetimini eleştiren Yağız Sabuncuoğlu’nun haberini beğendiği iddia edildi.
Konuya dair Yandaş cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi. Ama Yandaş'ın eski bir paylaşımını yeniden paylaştığı gözlerden kaçmadı.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor