Mert Hakan Yandaş'ın beğendiği Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaraylı taraftarlar hemen yakaladı

Düzenleyen: Songül Soysal 25 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'nin çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın, X hesabından yaptığı bir beğeni sonrası sosyal medyada kısa sürede ortalık karıştı. İşte haberin detayları.