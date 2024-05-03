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Öğretmen olmak için KPSS'ye girecek adaylar 1050 TL ücret ödeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Öğretmen olmak için KPSS&#039;ye girecek adaylar 1050 TL ücret ödeyecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM, KPSS başvurularının 3 Mayıs günü 15.30'da başladığını duyurdu. Öğretmen olmak isteyenler ne kadar ücret ödeyecek merak ediliyordu. Fiyatların da belli olmasıyla beraber aramalar yükseldi. KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında olurken öğretmenlerin ne kadar ücret ödeyeceği araştırılmaya başlandı. İşte sınav başvuru ücretleri...

14 Temmuz'da gerçekleşecek olan KPSS Lisans sınavının başvuruları bugün itibarıyla başladı. Alan Bilgisi oturumları ise 20-21 Temmuz'da yapılacak.

ÖABT 4 Ağustos'ta olurken başvuruları 3-15 Mayıs aralığında gerçekleşecek. 

22 Eylül'de yapılacak olan DHBT sınavı başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihinde yapılacak.

Başvuru yapacak olan adaylar ise ÖSYM'nin sitesinden gerçekleştirebilecek.

KPSS'ye girecek ve öğretmen olmak isteyenler 1050 TL ücret ödeyecek - 1. Resim

Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumunun ücreti Her Bir Oturum İçin) 350 TL olurken,

KPSS Alan Bilgisi sınavlarında ücret (Her Bir Oturum İçin) 235 TL olarak belirlendi.

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) ücreti 350 TL iken Öğretmen olmak isteyenler 1050 TL, Kariyer memurluk sınavlarına girmek isteyenler (Alan Bilgisi'nden 3 oturuma girerse) 1410 TL ve memur olmak isteyenler 700 TL ücret ödeyecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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