ÖSYM duyurdu: KPSS başvuruları başladı

Bu sene tüm oturumları yapılacak KPSS'de başvurular başladı. ÖSYM, açıklamasında "Adaylar, başvurularını 3 Mayıs saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir" ifadelerine yer verdi.

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) heyecanı tüm adayları sardı. ÖSYM, adayların başvuruları bugün yapabileceğini duyurdu.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

2024 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 KPSS başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru ücretinin ne kadar olduğu adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yılın KPSS başvuru ücreti her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yılın başvuru ücretleri şu şekildeydi;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak