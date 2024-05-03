Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu barıştı mı? Beklenen açıklama geldi

İzzet Yıldızhan Dubai’de! Sır gibi sakladığı eşiyle ilk kez video paylaştı, yorumlar peş peşe geldi

İzzet Yıldızhan Dubai’de! Sır gibi sakladığı eşiyle ilk kez video paylaştı, yorumlar peş peşe geldi

Show TV’deki Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ve eskiden sevgili olan Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu’nun barıştığı iddia edilmişti. Bir konserde yan yana görülen çift hakkında dedikodular aldı başını gitti. Konuyla ilgili çıkan haberlere yönelik Türkoğlu yaptığı açıklamada “Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok” ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih karakterlerini üstlenen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör, geçmişte ilişki yaşamıştı. Ancak bu birliktelik kısa sürmüş, aynı sette rol alan ikili yollarını ayırmıştı.

KAFA KARIŞTIRAN ‘BARIŞTILAR’ AÇIKLAMASI

Dizide Nilay karakterini canlandıran Nilay Civelek, geçtiğimiz hafta bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Türkoğlu ile Güngör’ün birlikte gittikleri Cannes Film Festivali’nde barıştığını söylemişti.

Bu açıklama kafaları karıştırırken, ikili geçtiğimiz akşam bir konserde görüntülendi. Videonun yayılması sonrası sosyal medyada hayranları tarafından “Yeniden mi birlikteler?” yorumları yapıldı.

SILA TÜRKOĞLU: HABERLER DOĞRU DEĞİL

Konuyla ilgili ilk açıklama Sıla Türkoğlu cephesinden geldi. Türkoğlu, kesin bir dille aşk iddialarını yalanladı ve arkadaş olduklarına şu sözlerle vurgu yaptı?

“Dün akşam ekip arkadaşımla bir etkinlik sonrası bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim.”