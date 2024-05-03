Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu barıştı mı? Beklenen açıklama geldi

Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu barıştı mı? Beklenen açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu barıştı mı? Beklenen açıklama geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’deki Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ve eskiden sevgili olan Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu’nun barıştığı iddia edilmişti. Bir konserde yan yana görülen çift hakkında dedikodular aldı başını gitti. Konuyla ilgili çıkan haberlere yönelik Türkoğlu yaptığı açıklamada “Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok” ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih karakterlerini üstlenen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör, geçmişte ilişki yaşamıştı. Ancak bu birliktelik kısa sürmüş, aynı sette rol alan ikili yollarını ayırmıştı.

Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu barıştı mı? Beklenen açıklama geldi - 1. Resim 

KAFA KARIŞTIRAN ‘BARIŞTILAR’ AÇIKLAMASI

Dizide Nilay karakterini canlandıran Nilay Civelek, geçtiğimiz hafta bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Türkoğlu ile Güngör’ün birlikte gittikleri Cannes Film Festivali’nde barıştığını söylemişti. 

Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu barıştı mı? Beklenen açıklama geldi - 2. Resim

Bu açıklama kafaları karıştırırken, ikili geçtiğimiz akşam bir konserde görüntülendi. Videonun yayılması sonrası sosyal medyada hayranları tarafından “Yeniden mi birlikteler?” yorumları yapıldı. 

SILA TÜRKOĞLU: HABERLER DOĞRU DEĞİL

Konuyla ilgili ilk açıklama Sıla Türkoğlu cephesinden geldi. Türkoğlu, kesin bir dille aşk iddialarını yalanladı ve arkadaş olduklarına şu sözlerle vurgu yaptı?

“Dün akşam ekip arkadaşımla bir etkinlik sonrası bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim.”

Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu barıştı mı? Beklenen açıklama geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ÖSYM duyurdu: KPSS başvuruları başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kenan Sofuoğlu müzeyi andıran evinin kapılarını açtı! İçinde yok yok - MagazinMüzeyi andıran evinin kapılarını açtı! İçinde yok yokAcun Ilıcalı’nın acı günü! ‘Canımızı kaybettik…’ - MagazinAcun Ilıcalı’nın acı günü! ‘Canımızı kaybettik…’‘Umut Evirgen ile Alina Boz boşanıyor’ haberlerine ilk ağızdan cevap - MagazinAlina Boz ile boşanıyorlar mı? İlk ağızdan cevapFenomen Rachel Araz valeye ödediği ücretle ağızları açık bıraktı - MagazinValeye ödediği ücretle ağızları açık bıraktıİzzet Yıldızhan Dubai’de! Sır gibi sakladığı eşiyle ilk kez video paylaştı, yorumlar peş peşe geldi - MagazinÜnlü türkücüden bir ilk! 23 yıllık eşini paylaştıKamera karşısında isyan etti! Çağla Ayça Altunkaya, Acun Ilıcalı'yı çıldırttı! - MagazinÇağla Ayça Altunkaya, Acun Ilıcalı'yı çıldırttı!
Sonraki Haber Yükleniyor...