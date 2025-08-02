Bursa'da su kesintisi uyarısı! Nilüfer'de sular ne zaman gelecek?

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre, Nilüfer ilçesinde arıza giderme gibi zorunlu bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilmesinde geçici aksaklıklar yaşanacak.

Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, suların geleceği saat bilgisini araştırıyor. Böylelikle Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? sorusu da gündeme geldi.

NİLÜFER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Nilüfer'in Gümüştepe Mahallesi ve civarında, 4 Ağustos tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinde sular kesintisi gerçekleceği belirtildi.

NİLÜFER/ GÜMÜŞTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/08/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/08/2025 18:00

Kesim Tarihi:

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi ve civarında, 04.08.2025 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.