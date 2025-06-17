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BUSKİ duyurdu! Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? 17 - 18 Haziran BUSKİ su kesinti listesi..

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BUSKİ duyurdu! Bursa&#039;nın hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? 17 - 18 Haziran BUSKİ su kesinti listesi..
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BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını belirtti.. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı ilçelerin su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından paylaşıldı. Su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusuna cevap verdi.

BUSKİ duyurdu! Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? 17 - 18 Haziran BUSKİ su kesinti listesi.. - 1. Resim

BURSA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK? 

Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Bağlarbaşı, Küçükbalıklı ve Atıcılar ilçesinde su kesintisi yaşanacaktır. Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri güncel olarak takip etmek için aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

TarihSaat AralığıİlİlçeMahalle / SokakAçıklama
17.06.202512:30 – 16:00BursaOsmangaziİsmetiye Mah. – İskan Sok. ve civarıC4_K Alt Bölgesindeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
17.06.202515:15 – 17:00BursaOsmangaziYeşilova Mah. – 5. Nergis Sok. ve civarıÇalışmalar erken biterse su daha önce verilebilir. Vatandaşların musluklarını kontrollü açmaları istenmektedir.
17.06.202516:00 – 18:00BursaOsmangaziBağlarbaşı Mah. – Bulvar Sok. ve civarıC4_B12 Alt Bölgesi arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Erken tamamlanabilir, dikkatli olunmalıdır.
17.06.202517:30 – 18:30BursaOsmangaziAtıcılar Mah. – 1. Ateş Sok. ve civarıC4_D17 Alt Bölgesi'nde arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Musluklar kontrollü kullanılmalıdır.
17.06.202517:30 – 19:30BursaNilüferÇamlıca Mah. – Sevinç Sok. ve civarıC2_B_22 Alt Bölgesi çalışması nedeniyle su kesilecek. Erken tamamlanma ihtimali nedeniyle d

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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