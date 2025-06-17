BUSKİ duyurdu! Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? 17 - 18 Haziran BUSKİ su kesinti listesi..

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını belirtti.. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı ilçelerin su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından paylaşıldı. Su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusuna cevap verdi.

BURSA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Bağlarbaşı, Küçükbalıklı ve Atıcılar ilçesinde su kesintisi yaşanacaktır. Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri güncel olarak takip etmek için aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Tarih Saat Aralığı İl İlçe Mahalle / Sokak Açıklama 17.06.2025 12:30 – 16:00 Bursa Osmangazi İsmetiye Mah. – İskan Sok. ve civarı C4_K Alt Bölgesindeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. 17.06.2025 15:15 – 17:00 Bursa Osmangazi Yeşilova Mah. – 5. Nergis Sok. ve civarı Çalışmalar erken biterse su daha önce verilebilir. Vatandaşların musluklarını kontrollü açmaları istenmektedir. 17.06.2025 16:00 – 18:00 Bursa Osmangazi Bağlarbaşı Mah. – Bulvar Sok. ve civarı C4_B12 Alt Bölgesi arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Erken tamamlanabilir, dikkatli olunmalıdır. 17.06.2025 17:30 – 18:30 Bursa Osmangazi Atıcılar Mah. – 1. Ateş Sok. ve civarı C4_D17 Alt Bölgesi'nde arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Musluklar kontrollü kullanılmalıdır. 17.06.2025 17:30 – 19:30 Bursa Nilüfer Çamlıca Mah. – Sevinç Sok. ve civarı C2_B_22 Alt Bölgesi çalışması nedeniyle su kesilecek. Erken tamamlanma ihtimali nedeniyle d