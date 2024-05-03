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Rakiplerini solladı! İstanbul Havalimanı yine zirvede

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rakiplerini solladı! İstanbul Havalimanı yine zirvede

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) verilerine göre; 22-28 Nisan tarihlerinde günlük ortalama bin 421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Eurocontrol, 22-28 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayınladı. Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Listede, İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla günlük bin 379 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 318 uçuşla Londra Heathrow, bin 258 uçuşla Frankfurt ve bin 216 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanları izledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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