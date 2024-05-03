Mesut Komiser, Arka Sokaklara geri döndü! Heyecanla beklenen bölüm bu akşam

18 yıldır devam eden Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle ekrana damga vuracak. İzleyicinin merakla beklediği bölümde Mesut Komiser, uzun bir aranın ardından izleyiciyle buluşacak.

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna Mesut Komiser rolüyle Şevket Çoruh yeniden dahil oldu.

Sevilen yapımın bu akşamki bölümünde Mesut Komiser’in; oğlu Tunç, köpeği Garip Kont ve ekip arkadaşları ile kavuşma anları bölüme damga vuracak. O görüntüler ekran başındakileri duygulandıracak.

Kadrosunda Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi oyuncuları bir araya getiren Arka Sokaklar bu akşam 673. bölümüyle 20.00’da Kanal D ekranlarında olacak.

Öte yandan Şevket Çoruh’un eski partneri Oya Akar da kadroya yeniden dahil oldu. Diziye geri dönen Çoruh, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. paylaşımında ise “Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Okar geliyor. Çok Mesut oluyoruz” ifadelerini kullandı.