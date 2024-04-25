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Şevket Çoruh, ‘Mesut Komiser’ rolüyle Arka Sokaklar’a geri döndü! Fragman yayınlandı, seyirci çıldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar’da 17 sezon boyunca rol alan ve canlandırdığı ‘Mesut’ karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Şevket Çoruh’a yeniden teklif götürülmüştü. Teklife ‘evet’ cevabını veren Çoruh sevilen diziye geri döndü. Arka Sokaklar’dan uzun süre sonra Mesut Komiser’li fragman da yayınlandı.

Now TV’de yayınlanan Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapan Şevket Çoruh, ‘Mesut Komiser’ rolüyle Arka Sokaklar’a geri döndü. 

Şevket Çoruh, ‘Mesut Komiser’ rolüyle Arka Sokaklar’a geri döndü! Fragman yayınlandı, seyirci çıldırdı - 1. Resim

VEDA ETMİŞTİ

Arka Sokaklar’da Mesut Komiser rüzgarı yeniden esiyor… Uzun süredir tartışılan “Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a dönecek mi?” sorusu sonunda cevap buldu. Tam 16 sezon boyunca dizide rol alan Çoruh, 17. sezonun başında diziden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım” sözleriyle veda kararını açıklamıştı. 

Şevket Çoruh, ‘Mesut Komiser’ rolüyle Arka Sokaklar’a geri döndü! Fragman yayınlandı, seyirci çıldırdı - 2. Resim

GERİ GELDİ, İZLEYİCİ ÇOK SEVİNDİ

Daha sonra ise başka projelerde rol alan ve son olarak Korkma Ben Yanındayım dizisi erken final kararı alan Şevket Çoruh’a yeniden teklif götürüldü. Bu teklife olumlu cevap veren Çoruh, Arka Sokaklar’ın 672. bölüm fragmanına yıldız gibi doğdu. Verilen müjde seyirciyi heyecanlandırdı. 

Sosyal medyada kullanıcılar “Şevket Çoruh’un geri gelmesine çok sevindim” , “Gözlerim doldu, tüylerim diken diken izledim, sonunda dualarımız kabul oldu” , “Bırak diğer dizileri sen Arka Sokaklar’a yakışıyorsun” gibi yorumlar yaptı.

Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’li 672. bölümü bu Cuma Kanal D ekranlarında olacak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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