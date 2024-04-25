Survivor’da Berna elendi, ortalık karıştı! Aleyna ile birbirlerine girdiler

Survivor All Star’ın dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışma, eleme adayları Berna Canbeldek, Damla Can, Aleyna Kalaycıoğlu ve Merve Aydın arasında kıyasıya düellolara sahne oldu. Son olarak dört isimden Berna ve Aleyna yarıştı. Düello finalinde Aleyna’ya yenilen Berna adaya veda ederken ikili arasında büyük bir kavga çıktı.

Survivor’da eleme potasında yer alan yıldız yarışmacılar Berna, Camla Can, Aleyna Kalaycıoğlu ve Merve arasında düellolar oynandı. TV’8’in sevilen yarışmasında bir yarışmacı gecenin sonunda birincilik hayallerine veda etti.

BERNA SURVIVOR’DAN ELENDİ

Bu hafta kadın yarışmacılar düello için karşı karşıya geldi. Önce Aleyna ve Damla Can mücadele etti. Kazanan 5-1’lik skorla Damla Can oldu ve potadan adını sildirdi. Daha sonra ise Berna ve Merve mücadele etti. Bu yarışmayı ise 5-3’lük skorla Merve kazandı. Son olarak Berna ve Aleyna karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu etapta iki yarışmacı da üstün performans sergilemek için elinden geleni yaptı. Ancak Aleyna düelloda 5-1 galip geldi, böylece Survivor’dan Berna elendi.

ARKADAŞLARI ZOR AYIRDI

Gecenin sonunda düello sonrası yaşanan Berna-Aleyna kavgası ekranlara damga vurdu. Atışını yapan Aleyna, “En sevmediğine hazmederek yenilmek nasıl bir duygu?” sözleriyle tartışmanın fitilini ateşledi. Aleyna sesini yükseltirken, sinirlenen Berna “Seni sevmiyorum sevmek zorunda değilim” diyerek rakibinin üzerine yürüdü. Aleyna ise “Kes” diye karşılık verdi.

Berna Aleyna’yı itti, Aleyna ise yere düştü. İkili arasındaki kavgayı yarışmacı arkadaşları güçlükle yatıştırdı.

ALEYNA’YA VERYANSIN ETTİ

Survivor’dan elenen Berna, Aleyna’ya sitemde bulundu. Konuşmasında ise şunları söyledi:

“Seremonide Aleyna’dan hazzetmediğimi söyledim. O da buna içerlemiş. Ben ilk geldiğimde kırmızı takımdaydım, zor zamanlar geçirdim. Kendisi sürekli ona mobbing yapıldığını söylüyordu, gün geldi, şu kızın yanında durmak istemiyorum diye mobbing uyguladı. Ben o günden beri ondan hazzetmiyorum. Duruşunu hiç sevmiyorum, bu bana göre ters. Sevmediğimiz için ya o ya da ben onu eve gönderecektim, böyle oldu. Kazandığı için tebrik ederim, ben de kaybettim. Elimden geleni yaptım, problem değil. Bırak ben kaybetmişim. Orada gidip konuşuyor. Kazandığında cır cır bağırır, kaybettiğinde sığınır, ben öyle biri olmadım. Sevmedim onu, sevmek zorunda da değilim. Egosu onu yere çaktıracak ama göreceksiniz.”