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Demet Akalın kiracısına ateş püskürdü: Sosyal medya ikiye bölündü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Demet Akalın kiracısına ateş püskürdü: Sosyal medya ikiye bölündü

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Demet Akalın, kiracısına olan kızgınlığını canlı yayında anlattı. Akalın, "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! Ya sen kimsin ki? Ev benim ve bunu söyleyebiliyor" dedi. Akalın'ın bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Kiraların artmasıyla ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları daha çok yaşanmaya başladı. TV8'de yayınlanan programın sunucularından Demet Akalın da bir ev sahibi-kiracı haberini yorumlarken kendi kiracısıyla yaşadıklarını anlattı.

Kiracısına kızgın olduğunu söyleyen Akalın "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! 5 bin liraya 3-4 kişi bir yere gidiyorsun yemek parası. Ama ben burada söylediğim için adamın ukalalığına bak. Demiş ki; programda söyledi zam yapacaktım vazgeçtim. Ya sen kimsin ki? Ev benim ve bunu söyleyebiliyor" diyerek sitem etti.

'MİLLETİN AĞIZ KOKUSUNU ÇEKİYORDUM'

Demet Akalın "Ben o evi almak için dişimi tırnağıma gece gündüz o zaman mankenlik yapıyordum. Millete yaka iğnesi takıyordum milletin ağzı kokusunu çekiyordum" dedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Akalın, "Avukata ver dedim dava aç sinir oluyorum ya" diyerek sert çıktı. Akalın'ın sözleri sosyal medyayı da ikiye böldü.

Kimi "5 bine oturuyorsun şükret Demet'e", "Yok artık 5 bine kira mı var?" derken bir kısmı da "Kira rant kapısı insanlar bir anda nasıl ödesin 3-5 katını" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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