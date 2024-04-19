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Survivor All Star'da Demet Akalın sürprizi! Birleşme partisinde sahne alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor All Star&#039;da Demet Akalın sürprizi! Birleşme partisinde sahne alacak

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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21 Nisan’da yapılacak Survivor All Star’ın birleşme partisi için geri sayım başladı. Sıkı bir Survivor takipçisi olan Demet Akalın, partide yarışmacıları coşturacak. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından “Pazar günü kaçırmayın” diyerek haberi paylaştı, ayrıca Acun Ilıcalı’ya da teşekkür etti.

Bu sene kadrosunda birbirinden başarılı yarışmacıların olduğu Survivor All Star 2024’ün birleşme partisine dair detaylar belli olmaya başladı. Partide Demet Akalın’ın sahne alacağı öğrenildi. 

DEMET AKALIN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'den sevilen bir şarkıcının birleşme partisine geleceğinin müjdesini vermişti. Bu ismin Demet Akalın olduğu ortaya çıktı. Akalın, sosyal medya hesabından Survivor çekimlerine ait fotoğrafları peş peşe paylaştı. Altına ise “Pazar günü kaçırmayın. Survivor maceramız pazartesi Gel Konuşalım’da olacak. Bu güzel macera için Acun Ilıcalı ve Acun Medya’ya ve imdadıma yetişen güzel Çağla’ma teşekkürler” notunu düştü.

Survivor All Star'da Demet Akalın sürprizi! Birleşme partisinde sahne alacak - 1. Resim

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor All Star’ın birleşme partisi 21 Nisan Pazar akşamı yapılacak. Partide iddialı isimler arasında klasikleşen şarkı yarışması da gerçekleşecek. Ayrıca Demet Akalın da sahne alacak.

SURVIVOR ALL STAR’DA TAKIMLAR KARIŞACAK MI?

Survivor All Star’da birleşme partisinde takımların karışıp karışmayacağı henüz net değil. Acun Ilıcalı, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Ancak finale doğru yarışmacı sayılarının azalmasıyla takımların birleşeceği ve bireysel oyunların başlayacağı tahmin ediliyor. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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