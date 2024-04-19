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Haberler > Magazin > Sadettin Saran gönlünü Bade İşçil’e mi kaptırdı? Açıklama geldi

Sadettin Saran gönlünü Bade İşçil’e mi kaptırdı? Açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sadettin Saran gönlünü Bade İşçil’e mi kaptırdı? Açıklama geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Ufak Tefek Cinayetler’ , ‘Kuzey Güney’ , ‘Ezel’ gibi birçok projede yer alan Bade İşçil ile iş adamı Saadettin Saran’ın birlikte olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili İşçil cephesinden açıklama geldi.

Hülya Avşar’ın eski sevgilisi Sadettin Saran’ın gönlünü Bade İşçil’e kaptırdığı öne sürüldü. Kariyerleri kadar özel hayatındaki gelişmeler de merak edilen ikiliden İşçil, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sadettin Saran gönlünü Bade İşçil’e mi kaptırdı? Açıklama geldi - 1. Resim

BADE İŞÇİL: ADI KONMUŞ BİR ŞEY YOK

Sadettin Saran ile birlikte olduğu konuşulan Bade İşçil, Aramızda Kalmasın’a konuştu. Çıkan haberleri yalanlayan İşçil, şöyle konuştu:

“Öyle haberler çıkmış, zaten gerekli açıklamayı da yaptım, Sadettin Saran'ı da Fenerbahçe başkanı olma durumu vardı oradan ismini duymuştum, tanışmışlığımız vardır herhalde, bilemedim, arkadaşlar yanımda illaki birinin olmasına gerek yok, ben kendim de mutluyum. Adı konmuş hiçbir şey yok, gerçekten söylerim olduğunda, tık yok şu an.”

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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