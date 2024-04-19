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Ezgi Mola ‘kilo’ haberlerine isyan etti! ‘Koştur koştur derdine düşemem’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ezgi Mola ‘kilo’ haberlerine isyan etti! ‘Koştur koştur derdine düşemem’

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz Kasım ayında oğlu Can’ı kucağına aldı. Doğum sonrası ekranlardan uzaklaşan isim, “60 günde 20 kilo verdi” haberlerine sert çıktı. Yaptığı paylaşımda “Doğum yapıp koştur koştur kilo verme derdine düşemem. Siz de düşmeyin gereksiz işler” dedi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın 60 günde 20 kilo verdiği iddia edildi. Mola, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. 

Ezgi Mola ‘kilo’ haberlerine isyan etti! ‘Koştur koştur derdine düşemem’ - 1. Resim

‘Erşan Kuneri’, ‘Masumlar Apartmanı’ , ‘Canım Ailem’ gibi dizi ve filmlerde rol alan Ezgi Mola, 2023 yılında işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile dünyevine girdi. Çiftin bu evlilikten geçtiğimiz Kasım ayında ‘Can’ adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. 

Ezgi Mola ‘kilo’ haberlerine isyan etti! ‘Koştur koştur derdine düşemem’ - 2. Resim

“YİYESİM VARDI YEDİM…”

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve tüm vaktini oğlu Can’a ayıran Ezgi Mola’nın 60 günde 20 kilo birden verdiği öne sürüldü. Mola, sosyal medyada dolaşan bu iddiaya sitem etti. Yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Böyle gerzek bir haber var. Bendeki tartıya göre +14'üm. Yiyesim vardı, yedim. Yeter der sıkılırsam -18 olur ama bu haber yalan. Doğum yapıp koştur koştur kilo verme derdine düşemem. Siz de düşmeyin gereksiz işler.”

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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