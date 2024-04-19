Ünlü türkücü çileden çıkacak! Oğlu Ahmet Tatlıses’in avukatı: İbrahim Tatlıses'in akli dengesi yerinde değil

Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim tırmanıyor. Torunu Mert Tatlıses’e evinden çıkması için açtığı davayı kazanan şarkıcıya, Ahmet Tatlıses’ten bir tepki daha geldi. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlayan isim, “İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiri ile çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır” dedi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile arasının yıllardır açık olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor, baba oğul arasındaki gerginlik bitmiyor. Son olarak Ahmet Tatlıses’ten bir açıklama geldi.

Oğluna kızıp torununa dava açtığı iddia edilen İbrahim Tatlıses’i mahkeme haklı bulmuştu. Torununun 6 yıldır haksız şekilde işgal ettiği Sarıyer’deki evle ilgili mahkeme, türkücüye 370 bin TL işgal tazminatı ödenmesine hükmetmişti. Olayın ardından baba oğul arasındaki gerilim tırmandı.

İBRAHİM TATLISES: AHMET BANA İFTİRA ATTI

İbrahim Tatlıses katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, “Ahmet, bana 'aklı melaikeleri yerinde değildir' diyerek iftira attı. 'Sağlamdır' raporu almak için beş tane hastane dolaştım. Hepsi, 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse, bin 500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi. Ahmet şimdi görecek! Baba-oğul ilişkisi nasılmış, görecek” dedi.

Bodrum’da verdiği evleri oğlu Ahmet Tatlıses’ten alacağını belirten İbrahim Tatlıses, “Evlatlıktan reddedemiyorum, ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim yedi dükkanı da daha önce batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma ve torunlarıma bugüne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı, maaşları ödeniyor. Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim. Ama Ahmet adam olmaz!” demişti.

AHMET TATLISES’İN AVUKATI: BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN ÜÇ SAĞLIK RAPORU VAR

Ahmet Tatlıses’ten babasının sözlerine cevap gecikmedi ve avukatı aracılığıyla uzun bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada “İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiri ile çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır. Kapsamlı muayene neticesinde İbrahim Tatlıses'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor tanzim edilmiştir” ifadeleri yer aldı.