İbrahim Tatlıses torunuyla davalık oldu! Oğlu Ahmet Tatlıses sert çıkıştı

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında ipler gerildi. Baba oğlu Tatlısesler adeta birbirine girdi. Peki, Ahmet Tatlıses kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in mesleği ne? Ahmet Tatlıses İbrahim Tatlıses'in neyi oluyor?

İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses yine karşı karşıya geldi. Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e sert çıkıştı. Peki, Ahmet Tatlıses kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Ahmet Tatlıses olayı ne? İşte detaylar...

Annesi ve kardeşleri ile Şanlıurfa'da yaşayan Ahmet Tatlıses, 2000 yılında şarkıcı Ceylan'la evlendi. 2002 senesinde boşanan çiftin Mert adında bir oğlu bulunuyor.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Adalet Durak'tan dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert'e 6 yıldır evini işgal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Mahkeme, torununun Sarıyer'deki dairesinde kira ödemeden oturduğunu öne süren İbrahim Tatlıses'i haklı bulmuştu. Olayın ardından n sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile babasına sert çıkıştı.

Oğluna dava açan babası İbrahim Tatlıses'e tepki gösteren Ahmet Tatlıses;

“Ramazan ayı ve bayram dahi dinlemeyen İbrahim Bey oğlum Mert’e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi. Verdi derken tapusunu değil tabii ki de… Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu.

Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı.

Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki, evinizi torununuzu işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette…

Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tatlıses’in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

AHMET TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile evliliğinden olan oğlu Ahmet Tatlıses sanatçının en büyük çocuğudur.

Ahmet Tatlıses bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını yaptıktan sonra ticaret ile uğraşmaya başladı. 2008 yılında Tülay Koçak ile evlendi.