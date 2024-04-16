Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e zehir zemberek sözler: ‘Babalığınızla bana ağır travmalar yaşattınız’

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile yıllardır arasının açık olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses’in yıldızı bir türlü barışmıyor. Torunuyla davalık olan İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses için “Babalık nasıl yapılır onu öğrensin” sözleriyle ateş püskürmüştü. Bu sözlere çok sert cevap geldi.

Türkücü İbrahim Tatlıses oğluyla ettiği kavga sonrası torununa dava açmıştı. Baba oğul arasındaki tartışma yeniden alevlenirken, Ahmet Tatlıses sosyal medyadan zehir zemberek bir açıklama yaptı.

‘İmparator’ lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, İstanbul Sarıyer’deki bir dairesinde torunu Mert Tatlıses’in rızası dışında 6 yıldır oturduğunu iddia etmişti. Açılan dava sonucu dairede keşif yapılmış ve mahkeme ünlü türkücüyü haklı bulmuştu. Mahkemede ayrıca Mert Tatlıses’in dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verirken, 370 bin haksız işgal tazminatı ödenmesine hükmetmişti.

İbrahim Tatlıses, kararın ardından katıldığı bir programda konuştu. Torunuyla arasında bir sorun olmadığını belirten Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses için “Görünen köy kılavuz istemez. O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakalım… Babalık nasıl yapılır onu öğrensin” ifadelerini kullanmıştı.

Mert Tatlıses - Ahmet Tatlıses

“EVİ KENDİ İSTEĞİ VE RIZASIYLA VERDİ”

İbrahim Tatlıses’in açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, sosyal medyadan uzun bir açıklama yaptı. zehir zemberek sözler sarf eden Tatlıses’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayram dahi dinlemeyen İbrahim Bey’in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Oğlum Mert’e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi. Verdi derken tapusunu değil tabii ki de… Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı. Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki, evinizi torununuzu işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette… Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tatlıses’in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz.”

“TORUNUNA DAVA AÇTI, OLAY YİNE BANA GELDİ”

“Kendisi torununa dava açtı. Mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. ‘Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin’ gibi tuhaf ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi. Benim oğlum 2 yaşında löseminden annesini kaybetti. Ben genceciktim. O sırada Kars Sarıkamış’ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim, babalığını yaptım. Mert’in büyümesinde hem annemin hem halalarının hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur. Allah razı olsun.”

“BENİ KONSERLERDE ÖNÜNÜZE KALKAN YAPMIŞ İNSANSINIZ”

“Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses. Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olayda da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var. Tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara… Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz. Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum… Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde ‘yetiş’ dediğinizde yanınızda ben oldum. Şimdi kalkmış ‘Babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin’ diyorsunuz… Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor… Hiç açmayalım o konuları.”

“BABALIK DUYGUSUNDAN YOKSUN BİR İNSAN OLSANIZ DA…”

“Benim evlatlarımın bir gün gelip beni şikayet etti mi size? ‘Babamız şöyle böyle’ dedi mi? ‘Babam yapmıyor, bize bakmıyor’ dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göğe sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil. Evinizde kim isterse onu oturtun, mal sizin. Ben çocuklarımı açta, açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil… Öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarıma mağdur etmem… Onlar da beni etmez… Tıpkı benim de size etmediğim tek lafınıza sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim… İbrahim Tatlıses her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. İki tane aslan gibi oğlum var. Hatalarında da arkalarında dururum, doğrularında da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem.”

“AMACINIZ GÜNDEME GELMEK Mİ?”

“Bir gün babalığım sorgulanacaksa bunu yapacak olan çocuklarım olur. Ez cümle artık yeter! Amacınız gündeme gelmek mi? Yoksa konuları çarpıtıp hali hazırda devam eden dava sürecini uzatmak için bahane yapmak mı bilmiyorum ama lütfen rica ediyorum benim çocuklarımı ve ailemi asılsız ithamlarla manşetlere taşımayın! Artık tüm sevenlerimizden kendi adıma özür diliyorum. Yine gereksiz meşgul ettik. Bunca açıklamayı ben de yapmak istemezdim ama konu aile ve babalığım olunca hassasım. Saygılarımla.”