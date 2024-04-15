İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada annesinin boyuna yetişti! Doğum günü kareleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, yeni yaşını kutladı. Doğum günü fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken, Elif Ada’nın son hali görenleri şaşırttı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada annesinin boyuna yetişti. 11 yaşına giren Elif Ada’nın kareleri sosyal medyada gündem oldu.

GENÇ KIZ OLDU

İş hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiren türkücü İbrahim Tatlıses, son evliliğini kendisinden 29 yaş küçük Ayşegül Yıldız ile yapmıştı. 2 yıl süren evlilikten Elif Ada dünyaya geldi. Kameralardan uzak yaşayan Elif Ada genç kız oldu.

DUYGUSAL KUTLAMA: ANNEN OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

Annesi Ayşegül Yıldız, 11 yaş doğum günü için özel bir doğum günü partisi organize etti. Pembe ve beyaz rengin hakim olduğu partiye ait kareleri sosyal medyadan paylaşan Yıldız, altına duygusal bir de not düştü:

“Prensesim senin annen olduğum için çok şanslıyım. Anneliği seninle öğrenmek ve seninle yol almak hayatım boyunca tattığım en güzel duygu ve başıma gelen en güzel şey. Hoşgelsin yeni yaşın. Sana sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirsin. Tüm hayallerin, tüm dileklerin ömrün boyunca gerçek olsun bebeğim, Rabbim karşına hep iyi insanları çıkarsın… İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın çiçeğim.”

BOYU ANNESİNE YETİŞTİ

Boyu neredeyse annesine erişen Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.