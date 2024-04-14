Ferdi Tayfur’un başı dertten kurtulmuyor! Görenler ‘Yazık bu adama’ yorumunu yaptı

Arabesk müzik şarkıcısı Ferdi Tayfur, kızıyla sosyal medyada atıştı. Ünlü şarkıcının paylaşımını görenler “Yazık bu adama” , “Ferdi babayı rahat bırakın” yorumlarında bulundu.

Ferdi Tayfur sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Usta ismin siyah arka fona yazdığı yazı kafaları karıştırdı.

BABA KIZ SOSYAL MEDYADA ATIŞTI

Sanatçı Ferdi Tayfur’un Necla Nazır ile evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur, 9 ay önce Muhammed Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Tuğçe’nin babasıyla sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü.

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürdüren Ferdi Tayfur, Instagram hesabından “Sevgili dostlar, zamanında neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı?” mesajını paylaştı. Mesajın neden yazıldığı merak edilirken, sözleri üzerine alınan Tuğçe Tayfur’dan babasına cevap geldi.

Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil basın danışmanı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını öne sürdü. Ferdi Tayfur ise iddiaya yayınladığı video ile karşılık verdi.

Ferdi Tayfur - Tuğçe Tayfur

FERDİ TAYFUR: KİM NE YAPARSA KENDİNE YAPAR

Ünlü sanatçı, videosunda “Az önce bir yazı yayınlattım. Şirin’e yazdırdım çünkü onun telefonu yanımdaydı. O bakımdan bu yazıyı ben yazdım, Şirin yazmadı. Sebebi de şu… Kim ne yaparsa, kendine yapar. Dünyada ve ahirette kim ne yapar, kendine yapar. Başka söyleyecek sözüm yok. Büyüklerinize danışın, onlar ne diyecekler bu lafıma. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINDAN YORUM: YAZIK BU ADAMA

78 yaşındaki sanatçının bu tartışmaya girmesine hayranlarından yorum gecikmedi. Ferdi Tayfur’un takipçileri sosyal medyadan tepkilerini “Yazık bu adama” , “Ferdi babayı rahat bırakın” sözleriyle dile getirdi. Ferdi Tayfur’a kızan bir takipçisi ise “Her fırsatta babanızı üzmekten çekinmiyorsunuz. Olay ne olursa olsun, bu kadar stresi ona yaşatmaya hakkınız yok” dedi.

NİKAHINA KATILMAMIŞTI

Öte yandan kızıyla arasının açık olduğunu bilinen Ferdi Tayfur, geçtiğimiz aylarda evlenen Tuğçe Tayfur’un nikahına katılmamıştı. Paylaşılan düğün kareleri sonrası Ferdi Tayfur’un bu birlikteliğe karşı çıktığı ve o nedenle nikahta bulunmadığı iddia edilmişti.