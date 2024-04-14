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Sibel Can'a hayranından bayram hediyesi! Jestin değeri dudak uçuklattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sibel Can&#039;a hayranından bayram hediyesi! Jestin değeri dudak uçuklattı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Sibel Can, hayranından aldığı bayram hediyesiyle gündem oldu. Konuklarına müzik ziyafeti yaşatan Can’a sürpriz yapan hayranı beşi bir yerde takarken, ünlü isim aldığı hediye karşısında şaşkına döndü.

Rol aldığı projelerdeki başarısı ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Sibel Can’a bir hayranı altın hediye etti. 

BAYRAMI SAHNEDE GEÇİRDİ

‘Padişah’ , ‘Kış Masalı’  , ‘Çakmak Çakmak’ gibi parçalarıyla kulakların pasını silen Sibel Can, bayramın üçüncü gününde Kıbrıs’taki bir otelde sahne aldı. Konuklarına unutulmaz anlar yaşayan şarkıcı, inanılmaz bir performans sergiledi. 

Sibel Can'a hayranından bayram hediyesi! Jestin değeri dudak uçuklattı - 1. Resim

HAYRANI BEŞİ BİR YERDE TAKTI

Gecede bir hayranı Sibel Can’a hiç beklemediği hediye verdi. İsmi açıklanmayan iş insanı, ünlü şarkıcıya 87 bin TL değerinde beşi bir yerde taktı. Jest karşısında şaşkına dönen Can ne yapacağını bilemedi. Ünlü isim hediye altını boynuna takarak hayranına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Öte yandan Kıbrıs ve Antalya, bayramda ünlü isimlerle coştu. Kenan Doğulu, Zeynep Dizdar, Mustafa Keser, Gökhan Tepe, Volkan Konak, Candan Erçetin Antalya'da sahne alırken; Yıldız Tilbe, Emre Altuğ, Özcan Deniz, Bülent Serttaş, Ebru Yaşar, Tan Taşçı, Buray, Altay, Bilal Sonses, Coşkun Sabah, Melek Mosso, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Sinan Özen, Aleyna Tilki, Merve Özbey Kıbrıs'taki hayranlarını coşturdu.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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