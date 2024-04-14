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Dilan Polat'a yeni dava! Tehdit ettiği fenomen mahkemeye koştu

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
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Dilan Polat&#039;a yeni dava! Tehdit ettiği fenomen mahkemeye koştu

Magazin Haberleri  / Sabah

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat’a bir dava daha açıldı. Cezaevine girmeden önce bir sosyal medya fenomenine küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat’ın 7 yıl hapsi talep edildi.

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat cephesinde sular durulmuyor. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Polat’ın başındaki bela bitmiyor. 

ÖLÜM TEHDİDİNDE BULUNMUŞ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Dilan Polat'a bir dava daha açıldı. Cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat’ın 7 yıl hapsi istendi. 

İddiaya göre söz konusu olay 24 Temmuz 2023 günü yaşandı. A. A. ile Dilan Polat, cezaevine girmeden önce sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartıştı. A.'ya mesaj atan Polat, "S... geçerim. Yorumunu derhal kaldır s... Ayağını denk al, kimseye benzemem ben. O... Dünyanızı dar ederim size. Bugün bekle sen. Ayağını denk al. Magazin yaparken ölüme kadar uzanır" diye yazdı. 

Dilan Polat'a yeni dava! Tehdit ettiği fenomen mahkemeye koştu - 1. Resim

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakaret ve tehditlerin ekran görüntülerini alan A. A. savcılığa koştu ve avukatı aracılığı ile şikayetçi oldu.

“HATIRLAMIYORUM” DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat, "Söz konusu mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum" dedi.
Savcılık suçun uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti, tarafların dosyası uzlaşmacıya gitti ancak ikili uzlaşamadı.

Savcılık, Polat hakkında zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Sabah
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