Engin ve Dilan Polat çifti bayramda mesaj gönderdi

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinden Ramazan Bayramı mesajı geldi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaşıldı. Peki, Dilan Polat mahkemesi bitti mi? Dilan Engin Polat çifti serbest bırakıldı mı? Dilan Polat şu an ne durumda? İşte detaylar...

Dilan Polat duruşması ne oldu, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Tutuklu bulunan Engin ve Dilan Polat çiftinden açıklama geldi. Peki, Dilan Polat mahkemesi bitti mi? Dilan Polat duruşması ne oldu? Dilan Polat davasında son durum nedir? Tüm merak edilenler haberimizde...

ENGİN VE DİLAN POLAT ÇİFTİNDEN BAYRAM MESAJI

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinden Ramazan Bayramı mesajı paylaşıldı. Ünlü çift, "Bizi unutmayın. Dualarınızı bekliyoruz" diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınlanan mesaj şöyle;

"Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İlk defa ailemizden uzak çocuklarımızdan ayrı bir bayram geçiriyoruz. Siz güzel insanlardan tek isteğimiz vergi müfettişlerinin raporu tamamlayıp iddianamemizin yazılması için dua etmeniz. Gün gelecek adalet tecelli edecektir. O gün gelene kadar bizler sükunet ile bekliyoruz. Dualarınızda bizleri unutmayın… İyi bayramlar."

DİLAN POLAT DURUŞMASI NE OLDU?

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi. Karar sonrası Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından, 'İyi olacağız, tasa yok yasa var' paylaşımı yapıldı.