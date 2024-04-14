Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Survivor All Star’da rekor ceza! Küfür eden Yunus Emre'ye kesilen fatura ağır oldu

Survivor All Star’da rekor ceza! Küfür eden Yunus Emre'ye kesilen fatura ağır oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor All Star’da rekor ceza! Küfür eden Yunus Emre&#039;ye kesilen fatura ağır oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor’da Ogeday ile yumruk yumruğa kavga eden ve küfürler savuran Yunus Emre’nin cezası belli oldu. Diskalifiye olması beklenen yarışmacıyla ilgili kararı Acun Ilıcalı, ada konseyinde açıkladı.

TV8’deki reyting rekorları kıran Survivor All Star’a dün akşam Ogeday ile Yunus Emre kavgası damga vurdu. Küfür ve yumrukların havada uçuştuğu olayın faturası ağır oldu.

Survivor All Star’da rekor ceza! Küfür eden Yunus Emre'ye kesilen fatura ağır oldu - 1. ResimYUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Survivor All Star, dün akşam 84. bölümüyle ekranlara geldi. Hakan’ın vedasının ardından yaşanan dokunulmazlık oyununda ipler gerildi. 

Survivor All Star’da rekor ceza! Küfür eden Yunus Emre'ye kesilen fatura ağır oldu - 2. Resim

Oyun esnasında Yaman çıkış hatası yaptı. Bunun üzerine kırmızı takım itiraz etti. Olay hakkında konuşan Yunus Emre’ye Ogeday “Senlik bir şey yok” diyerek karşılık verdi. Sinirlenen Yunus Emre küfür edince iki yarışmacı arasında gerilim tırmandı. Ogeday küfür karşısında sakin kalamadı. İkilinin tartışmasında yumruklar havada uçuştu. O anlara yapım ekibi müdahale ederken ekrana verilen görüntüler sansürlendi. 

Survivor All Star’da rekor ceza! Küfür eden Yunus Emre'ye kesilen fatura ağır oldu - 3. Resim

ACUN ILICALI’DAN YUNUS EMRE’YE: İNCELENMESİ GEREKEN BİR VAKASIN

Yaşanan gerilim ada konseyine taşındı. Yunus Emre’nin diskalifiye olup olmayacağı merakla beklenirken, Acun Ilıcalı taraflardan olayı dinledi, ardından cezaları açıkladı.

Yunus Emre ile sert bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, iddialı yarışmacının küfür etmesine ateş püskürdü. Çok sinirlenen Ilıcalı, Yunus Emre’ye “Ogeday senlik bir şey yok diyor. Sen buna hakaretle cevap veriyorsun. O kadar problem çıkarmaya meyillisin ki… Senlik bir şey yok deyince hakaret ediyorsun. Çünkü zaten hakaret etmek istiyorsun. Bence sen kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Sen uyarıyla uslanmıyorsun. Kendini iyi tanı… Sen olayın içindeki problemsin. Problemi çıkaran sensin, gerilimi çıkaran sensin. Medeni bir şekilde tartışamıyorsun. Kafan artık başka bir yere geçmiş senin. Bu kadar ceza yiyip uslanmamak neden olur sence? Konseye gelip hala burada posta koyuyorsun. Burada herkes düzgün duruyor, sen duramıyorsun. Konseylerin çoğu seninle konuşmakla geçti. Daha önce uyardım. Sen kendini haklı görüyorsun. İnanılmaz bir durum, incelenmesi gereken bir vakasın” dedi.

Survivor All Star’da rekor ceza! Küfür eden Yunus Emre'ye kesilen fatura ağır oldu - 4. Resim

CEZASI BELLİ OLDU

Ardından Yunus Emre'nin cezasını açıklayan Ilıcalı, 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını belirtti. Ogeday’a ise herhangi bir yaptırım olmayacağını belirtti. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Radarı selektör ile haber verenlere ceza kesildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şişli’deki hırsızı kıskıvrak yakalayan 'Rambo Berk' olayın perde arkasını anlattı - MagazinOlayın perde arkasını anlattı: 'Kadını bıçaklayacaktı'Cinsiyet değiştiren dadı Meryem’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Aylık kazancı ağızları açık bıraktı - MagazinCinsiyet değiştiren dadı Meryem’in asıl mesleği ortaya çıktıPopstar Bayhan son haliyle bambaşka biri oldu! Görenler yorum yağdırdı - MagazinPopstar Bayhan yeni imajıyla ortaya çıktı! Gören tanıyamadıTürk Halk Müziği'nin ünlü ismi Günhan hayatını kaybetti - Magazin4 kez kansere yakalanan ünlü isim hayatını kaybetti8,5 milyonluk YouTube kanalı çalınmıştı! Ruhi Çenet: 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş - MagazinRuhi Çenet'in 13 yıllık emeği heba oldu!Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu - MagazinSurvivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...