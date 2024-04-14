Survivor All Star’da rekor ceza! Küfür eden Yunus Emre'ye kesilen fatura ağır oldu

Survivor’da Ogeday ile yumruk yumruğa kavga eden ve küfürler savuran Yunus Emre’nin cezası belli oldu. Diskalifiye olması beklenen yarışmacıyla ilgili kararı Acun Ilıcalı, ada konseyinde açıkladı.

TV8’deki reyting rekorları kıran Survivor All Star’a dün akşam Ogeday ile Yunus Emre kavgası damga vurdu. Küfür ve yumrukların havada uçuştuğu olayın faturası ağır oldu.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Survivor All Star, dün akşam 84. bölümüyle ekranlara geldi. Hakan’ın vedasının ardından yaşanan dokunulmazlık oyununda ipler gerildi.

Oyun esnasında Yaman çıkış hatası yaptı. Bunun üzerine kırmızı takım itiraz etti. Olay hakkında konuşan Yunus Emre’ye Ogeday “Senlik bir şey yok” diyerek karşılık verdi. Sinirlenen Yunus Emre küfür edince iki yarışmacı arasında gerilim tırmandı. Ogeday küfür karşısında sakin kalamadı. İkilinin tartışmasında yumruklar havada uçuştu. O anlara yapım ekibi müdahale ederken ekrana verilen görüntüler sansürlendi.

ACUN ILICALI’DAN YUNUS EMRE’YE: İNCELENMESİ GEREKEN BİR VAKASIN

Yaşanan gerilim ada konseyine taşındı. Yunus Emre’nin diskalifiye olup olmayacağı merakla beklenirken, Acun Ilıcalı taraflardan olayı dinledi, ardından cezaları açıkladı.

Yunus Emre ile sert bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, iddialı yarışmacının küfür etmesine ateş püskürdü. Çok sinirlenen Ilıcalı, Yunus Emre’ye “Ogeday senlik bir şey yok diyor. Sen buna hakaretle cevap veriyorsun. O kadar problem çıkarmaya meyillisin ki… Senlik bir şey yok deyince hakaret ediyorsun. Çünkü zaten hakaret etmek istiyorsun. Bence sen kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Sen uyarıyla uslanmıyorsun. Kendini iyi tanı… Sen olayın içindeki problemsin. Problemi çıkaran sensin, gerilimi çıkaran sensin. Medeni bir şekilde tartışamıyorsun. Kafan artık başka bir yere geçmiş senin. Bu kadar ceza yiyip uslanmamak neden olur sence? Konseye gelip hala burada posta koyuyorsun. Burada herkes düzgün duruyor, sen duramıyorsun. Konseylerin çoğu seninle konuşmakla geçti. Daha önce uyardım. Sen kendini haklı görüyorsun. İnanılmaz bir durum, incelenmesi gereken bir vakasın” dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Ardından Yunus Emre'nin cezasını açıklayan Ilıcalı, 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını belirtti. Ogeday’a ise herhangi bir yaptırım olmayacağını belirtti.