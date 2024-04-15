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Mahsun Kırmızıgül, 'öldü' haberlerine isyan etti: Yıkılmadım ayaktayım!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mahsun Kırmızıgül, &#039;öldü&#039; haberlerine isyan etti: Yıkılmadım ayaktayım!

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından ‘Mahsun Kırmızıgül vefat etti’ başlıklı haberlere isyan etti. Çıkan haberlere kızan sanatçı, “Arkadaşlar yaşıyorum ve sağlığım da yerinde” dedi.

Son olarak ‘Prestij Meselesi’ filminde yönetmen koltuğuna oturan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi. 

“YIKILMADIM AYAKTAYIM”

Müzik ve film çalışmalarına devam eden 55 yaşındaki Kırmızıgül, çıkan haberlere kendi şarkısı ‘Yıkılmadım Ayaktayım’ ile gönderme yaparak şu açıklamayı yaptı: 

“Sırf tık almak için sosyal medyada öldü haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki Cuma günü Günay’da sahneye çıkacağım. Yıkılmadım ayaktayım.”

Mahsun Kırmızıgül, 'öldü' haberlerine isyan etti: Yıkılmadım ayaktayım! - 1. Resim

SAHNELERE DÖNDÜ

Öte yandan Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta vizyona girmişti. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vizyondan kaldırılan film, 2 Haziran’da yeniden izleyiciyle buluşmuştu. İki kez vizyona giren filmin izleyicisi 100 bini geçmedi. Ünlü isim, 120 milyon TL yatırdığı filmden büyük zarar etti. Kırmızıgül maddi kayıp sonrası sahnelere geri döndü. 

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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