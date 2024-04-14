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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı hastalığını açıkladı, neden peruk taktığını itiraf etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı hastalığını açıkladı, neden peruk taktığını itiraf etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem ‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde rol alan, şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti’nde ‘Nilay’ karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Feyza Civelek, hastalığı nedeniyle peruk kullandığını belirtti. Civelek, birkaç yıldır mücadele ettiği rahatsızlığı da açıkladı.

Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, peruk takmasının nedenini ilk kez açıkladı. 

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde dizi ekibi ile Cannes’a gitmişti. Civelek’in tarzı beğenilmemiş, sosyal medyada “Çok rüküşsün” ,” Bu kıyafet ne böyle” tarzında acımasız yorumlar yapılmıştı. Bu yorumlara kızan isim, son olarak hastalığıyla gündeme geldi. 

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı hastalığını açıkladı, neden peruk taktığını itiraf etti - 1. Resim

“PERUĞUM HAKKINDA YORUM YAPANLARA DİYECEĞİM ŞU…”

Magazin programı 2. Sayfa’ya konuşan Civelek sedef hastalısı olduğunu söyledi. Açıklamasında ise “Sedef hastasıyım yurt dışından getirttiğim ilaç yan etki yaptı, komple saçım döküldü. Geçici peruk kullanıyorum. Saçım ve peruğum hakkında yorum yapan herkese tek diyeceğim şu; bu bir sağlık sorunu o yüzden saçma sapan yorumları kendinize saklayın. Yakında kendi saçlarımla döneceğim” ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı hastalığını açıkladı, neden peruk taktığını itiraf etti - 2. Resim

NİLAY KARAKTERİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Öte yandan ünlü oyuncu daha önce verdiği röportajda dizide üstlendiği ‘Nilay’ karakteri hakkında konuşmuştu. “Bu benim hayatımın rolü olduğunu düşündüm” diyen Civelek, “Çünkü ben Nilay'ı benimsedim. Nilay oldum bir nevi. Yabancılaşmadığım için bu rolde kendimi buldum. Nilay aslında kötü ama cahil kötü. Daha önce hiç sevgi görmemiş, sevgi görmediği için de bu sevgiyi çevresinde arayan ve ön planda olmak isteyen bir karakter. Ben Nilay'a komiklik ekleyerek onun iç güzelliğini göstermeye çalışıyorum” açıklamasını yapmıştı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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